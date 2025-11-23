T.C. İSLAHİYE (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/13 SATIŞ 27.01.2025 tarihli bilirkişi raporu özetle; Gaziantep İli, İslahiye İlçesi, Değirmencik Mahallesi, 203 Parseldeki belediye imar planı dışında kalan 48.900,00m2 Tarla nitelikli taşınmaz 9.780.000,00 TL'ye taşınmaz bedeli ile ve Gaziantep İli, İslahiye İlçesi, Fevzipaşa Mahallesi, 202 Parseldeki 156,00m2 Avlulu Ahşap Ev nitelikli belediye 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde kalan ve üzerindeki yapının yıkıldığı taşınmazın 273.000,00 TL'ye satılacağını gösterir bilirkişi raporu 14402140332 TC. Kimlik numaralı Bekir YIRTAR'a ve 14396140592 TC.Kimlik numaralı Gökhan YIRTAR'a yurtdışı tebligatı yapılamamış, adres araştırmasında da bir netice alınamamıştır. Bilirkişi raporuna ilişkin ayrıntılı açıklamalar Uyap Vatandaş Portalından da takibi yapılacağı ilanen tebliğ olunur.