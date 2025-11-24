İ L A N

ANTALYA 35. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/56

KARAR NO : 2025/717

Mahkememizin 02/10/2025 tarih ve 2024/56 esas, 2025/717 karar sayılı kararı ile sanık Şahin TOR hakkında Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul edilmesi suçundan TCK.nun 165/1, 53/1-2-3, 52/2, 58/6-7 md. Uyarınca 10 Ay Hapis Cezası ve 10.000,00- TL Adli Para Cezası ile cezalandırılmasına, 1.321,00- TL. Yargılama giderinin sanıklardan eşit oranda tahsili ile Hazine'ye gelir kaydına, 30.000,00 TL. Avukatlık ücretinin sanıklardan alınarak, katılana verilmesine karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen açık adresleri tespit edilemeyen sanık Şahin TOR (TC. Kimlik No : 18383083442) Ali ve Mürüvet oğlu. 24/06/1989 Dörtyol d.lu. Hatay ili Dörtyol ilçesi Yeşil köy/Mah.nüfusuna kayıtlı) gerekçeli karar tebliğinin yapılması gerekmekte olup,

7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29. Maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince ilamın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer Nöb. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunularak, beyanın tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması sureti ile yapılacak başvuru ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinafı kabil olmak üzere, istinaf yasa yoluna başvurulmadığı taktirde kararın kesinleşmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 18/11/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02341657