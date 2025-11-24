Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENSİZ ÜRÜN İLANI

Giriş Tarihi: 25.11.2025 00:00

T.C. TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENSİZ ÜRÜN İLANI

GÜVENSİZ ÜRÜN İLANI

CHIMA HOME BAMBU ÇUBUKLU ODA KOKUSU OCEAN

TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK

  • Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında test edildiğinde dokunsal uyarı işaretinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

RİSK

  • Sağlık Riski (Diğer)

UYGULANAN YAPTIRIM

  • 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun 7nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı şekilde piyasaya arz edildiğinden Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 02.09.2025 tarihli ve 113045340 sayılı İdari Yaptırım Kararı uyarınca;
  • Ürünün piyasada bulunmasının önlenmesi
  • Ürüne ilişkin duyuru yapılması
  • Düzeltici önlem planının sunulması
  • İdari para cezası

uygulanmasına karar verilmiştir.

  • Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi Adresi ve Bildirim No: gubis.ticaret.gov.tr - 2025090008

TÜKETİCİLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

  • Bu önlemler kapsamında, 7223 sayılı Kanun'un 19'uncu maddesi gereğince;
  1. Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi
  2. Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi
  3. Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi seçenekleri

arasından en az biri firma tarafından sağlanacaktır.

  • Nihai kullanıcıların masrafı firma tarafından karşılanmak üzere ürünü aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

  • Firma Ünvanı : Gülhan Tekstil Ticaret A.Ş.
  • Firma Adresi : Şeker Mh. 1407 Cd. No:6B/1 Etimesgut / Ankara

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02340286

T.C. TİCARET BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENSİZ ÜRÜN İLANI
