İ L A N

T.C. MANİSA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/449 Esas 20.11.2025

Konu : Gaiplik İlanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile FAİK GÜROCAK arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Dava konusu Manisa ili, Yunusemre İlçesi, Lalapaşa Mahallesi, 2657 ada, 1 parsel sayılı taşınmazın hissedarı olan "Kocaoğlan oğlu Ali oğlu Hüseyin" hakkında bilgi ve görgüsü bulunan kişilerin TMK 33.maddesi uyarınca ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde Manisa 5.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2025/449 Esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur.

