T.C.

ANKARA

10. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/532 Esas 21.11.2025

İLAN

Mahkememiz 2024/532 esas sayılı ile 14492712358 TC kimlik nolu davacı BUKEM KARAGÖZ tarafından, 49876750084 TC kimlik nolu davalı SAİT KARAGÖZ aleyhine boşanma talebi ile dava açılmış olup, davalı SAİT KARAGÖZ'ün tüm aramalara rağmen ikametgahı, meskeni, iş yeri de tespit edilemediğinden tahkikat duruşmasının 31/03/2026 günü, saat 10:03'te yapılacağı, davalı tarafın tahkikat duruşmasına geçerli bir özrü olmadan katılmaması halinde duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği hususu ile Tebligat Kanununun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02343125