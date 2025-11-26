T.C. BAKIRKÖY 7. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2025/959 Esas

KARAR NO : 2025/1079

DAVACI : BAKİ KARADUMAN - 277*****146 TC kimlik nolu, Mehmet Ali ve Haney oğlu, 02/051961 doğumlu

DOSYADA MEVCUT ADRESİ : Mürsel Uluç Mah. 953 Cad. No:46 İç Kapı No:5

Çankaya/Ankara

Davacı, BAKİ KARADUMAN ile davalı HALIDE GÜRPINAR arasında görülmekte olan İhalenin Feshi

(Ortaklığın Giderilmesi Nedeniyle (İİK M.134)) davasının yapılan 19/09/2025 tarihli yargılaması sonucunda;

Davanın REDDİNE,

Harçlar Kanunu Uyarınca alınması gerekli 615,40 TL peşin harç ve 281,80 TL başvurma harcının davacıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına,

Asli Müdahil Serpil Genç kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT'ye göre belirlenen 18.000,00 TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak Asli Müdahil Serpil Genç'e verilmesine,

Yargılama giderlerinin davacı taraf üzerinde bırakılmasına,

Adresi tespit edilemeyen davacı BAKİ KARADUMAN'a iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ve bundan sonra 2 hafta içinde karar istinaf edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği BAKİ KARADUMAN'a ilanen tebliğ olunur. 12/11/2025

