T.C. MENEMEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

SIRA NO İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL ALANI / HİSSESİ M² NİTELİK İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI (TL) İHALE TARİHİ İHALE BAŞLANGIÇ SAATİ İHALE BİTİŞ SAATİ 1 İZMİR MENEMEN AHIHIDIR 5370 5 945 ARSA KONUT ALANI EMSAL 1.20 HMAX: 8 KAT 15.000.000,00 450.000,00 16.12.2025 10:00 10:10 2 İZMİR MENEMEN AHIHIDIR 294 1 819 ARSA TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI 2.600.000,00 78.000,00 16.12.2025 10:10 10:20 3 İZMİR MENEMEN AYVACIK 132 3 529 ARSA AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT TAKS: 0.25 KAKS: 0.50 3.491.400,00 104.742,00 16.12.2025 10:20 10:30 4 İZMİR MENEMEN BELEN 120 8 477,41 ARSA AYRIK NİZAM 2 KAT TAKS 0.25 KAKS 0.50 KONUT 2.900.000,00 87.000,00 16.12.2025 10:30 10:40 5 İZMİR MENEMEN BELEN 120 9 400 ARSA AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT TAKS 0.25 KAKS 0.50 2.520.000,00 75.600,00 16.12.2025 10:40 10:50 6 İZMİR MENEMEN BELEN 120 10 400 ARSA AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT TAKS 0.25 KAKS 0.50 2.520.000,00 75.600,00 16.12.2025 10:50 11:00 7 İZMİR MENEMEN BELEN 120 11 400 ARSA AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT TAKS 0.25 KAKS 0.50 2.520.000,00 75.600,00 16.12.2025 11:00 11:10 8 İZMİR MENEMEN BELEN 120 12 400 ARSA AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT TAKS 0.25 KAKS 0.50 2.520.000,00 75.600,00 16.12.2025 11:10 11:20 9 İZMİR MENEMEN BELEN 120 13 400 ARSA AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT TAKS 0.25 KAKS 0.50 2.520.000,00 75.600,00 16.12.2025 11:20 11:30 10 İZMİR MENEMEN BELEN 120 14 400 ARSA AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT TAKS 0.25 KAKS 0.50 2.520.000,00 75.600,00 16.12.2025 11:30 11:40 11 İZMİR MENEMEN BELEN 470 2.640,00 TARLA TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI 6.336.000,00 190.080,00 16.12.2025 11:40 11:50 12 İZMİR MENEMEN ÇAVUŞ 108 5 24.924 TARLA TARIM ALANI, TAŞKINA MARUZ ALAN 18.720.000,00 561.600,00 16.12.2025 11:50 12:00 13 İZMİR MENEMEN ÇAVUŞ 117 1 6.128 TARLA TARIM VE TAŞKINA MARUZ ALAN VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI 7.660.000,00 229.800,00 16.12.2025 12:00 12:10 14 İZMİR MENEMEN ÇAVUŞ 135 4 4.462,00 TARLA TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI 6.693.000,00 200.790,00 16.12.2025 12:10 12:20 15 İZMİR MENEMEN EMİRALEM 1111 1 5.837,00 ARSA KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ EMSAL 0.50 33.270.900,00 998.127,00 16.12.2025 14:00 14:10 16 İZMİR MENEMEN KASIMPAŞA 125 42 2.506,00 TARLA TARIM ALANI 8.500.000,00 255.000,00 16.12.2025 14:10 14:20 17 İZMİR MENEMEN KOYUNDERE 4346 14 220 ARSA AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT TAKS: 0.30 KAKS: 0.60 3.432.000,00 102.960,00 16.12.2025 14:20 14:30 18 İZMİR MENEMEN MALTEPE 258 1 1.952,00 ARSA AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT 9.018.240,00 270.547,20 16.12.2025 14:30 14:40 19 İZMİR MENEMEN MALTEPE 277 2 408 ARSA AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT TAKS: 0.30 KAKS: 0.60 3.427.200,00 102.816,00 16.12.2025 14:40 14:50 20 İZMİR MENEMEN MALTEPE 256 1 438 ARSA AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT TAKS: 0.30 KAKS: 0.60 3.416.400,00 102.492,00 16.12.2025 14:50 15:00 21 İZMİR MENEMEN MALTEPE 228 1 21.444,00 TARLA TARIM ALANI, TAŞKINA MARUZ ALAN 16.083.000,00 482.490,00 16.12.2025 15:00 15:10 22 İZMİR MENEMEN MALTEPE 222 6 11.491,00 TARLA TARIM ALANI, TAŞKINA MARUZ ALAN 12.410.280,00 372.308,40 16.12.2025 15:10 15:20 23 İZMİR MENEMEN MUSABEY 12 2 22.191,00 TARLA TARIM ALANI, TAŞKINA MARUZ ALAN 15.533.700,00 466.011,00 16.12.2025 15:20 15:30 24 İZMİR MENEMEN MUSABEY 1 5 8.472,00 TARLA TARIM ALANI, TAŞKINA MARUZ ALAN 6.777.600,00 203.328,00 16.12.2025 15:30 15:40 25 İZMİR MENEMEN SEYREK 371 1 12.318 / 26.986 ARSA AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT TAKS: 0.20 KAKS: 0.40 98.500.000,00 2.955.000,00 16.12.2025 15:40 15:50 26 İZMİR MENEMEN SEYREK 104 1 3.615,00 ARSA AYRIK NİZAM 4 KAT KONUT TAKS: 0.30 KAKS: 1.20 95.436.000,00 2.863.080,00 16.12.2025 15:50 16:00 27 İZMİR MENEMEN TÜLBENTLİ 5304 4 162 MESKEN / B BLOK KAT:1 D:2 (3+1) MESKEN 5.500.000,00 165.000,00 17.12.2025 10:00 10:10 28 İZMİR MENEMEN TÜLBENTLİ 5304 6 66 MESKEN / A BLOK K:7 D:35 ( 2+1) MESKEN 3.000.000,00 90.000,00 17.12.2025 10:10 10:20 29 İZMİR MENEMEN TÜLBENTLİ 5304 6 120 MESKEN / B BLOK KAT:1 D:4 (3+1) MESKEN 4.700.000,00 141.000,00 17.12.2025 10:20 10:30 30 İZMİR MENEMEN TÜLBENTLİ 5304 3 100 MESKEN / A BLOK K:1 D:2 (3+1) MESKEN 3.100.000,00 93.000,00 17.12.2025 10:30 10:40 31 İZMİR MENEMEN TÜLBENTLİ 5304 3 90 MESKEN / A BLOK K:8 D:29 (2+1) MESKEN 3.350.000,00 100.500,00 17.12.2025 10:40 10:50 32 İZMİR MENEMEN TÜLBENTLİ 5304 3 80 MESKEN / B BLOK K:5 D:12 (2+1) MESKEN 3.250.000,00 97.500,00 17.12.2025 10:50 11:00 33 İZMİR MENEMEN TÜLBENTLİ 5304 3 110 MESKEN / A BLOK KAT:8 D:30 (3+1) MESKEN 3.950.000,00 118.500,00 17.12.2025 11:00 11:10 34 İZMİR MENEMEN TÜLBENTLİ 5304 3 134 MESKEN / A BLOK KAT:1 D:3 (3+1) MESKEN 4.050.000,00 121.500,00 17.12.2025 11:10 11:20 35 İZMİR MENEMEN TÜLBENTLİ 5304 7 90 MESKEN / A2 BLOK KAT:5 D:27 (3+1) MESKEN 4.100.000,00 123.000,00 17.12.2025 11:20 11:30 36 İZMİR MENEMEN TÜLBENTLİ 5304 7 83 MESKEN / A1 BLOK KAT:5 D:28 (2+1) MESKEN 3.900.000,00 117.000,00 17.12.2025 11:30 11:40 37 İZMİR MENEMEN TÜLBENTLİ 5304 7 90 MESKEN / A2 BLOK KAT:2 D:9 (3+1) MESKEN 4.100.000,00 123.000,00 17.12.2025 11:40 11:50 38 İZMİR MENEMEN TÜLBENTLİ 5304 3 200 (509204/ 530157) MESKEN / B BLOK K:1 D:2 (3+1) MESKEN 5.350.000,00 160.500,00 17.12.2025 11:50 12:00 39 İZMİR MENEMEN TÜRKELLİ 2238 2.884,00 TARLA AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT TAKS: 0.30 KAKS: 0.60 13.500.000,00 405.000,00 17.12.2025 12:00 12:10 40 İZMİR MENEMEN TÜRKELLİ 145 6 739 ARSA AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT TAKS: 0.30 KAKS: 0.90 7.537.800,00 226.134,00 17.12.2025 12:10 12:20 41 İZMİR MENEMEN TÜRKELLİ 145 4 701 ARSA BİR KISMI AYRIK NİZAM 3 KAT KONUT TAKS: 0.30 KAKS: 0.90 - BİR KISMI 2 KAT KONUT TAKS: 0.30 KAKS: 0.60 6.309.000,00 189.270,00 17.12.2025 14:00 14:10 42 İZMİR MENEMEN TÜRKELLİ 202 3 702 ARSA AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT TAKS 0.30 KAKS 0.60 5.728.320,00 171.849,60 17.12.2025 14:10 14:20 43 İZMİR MENEMEN TÜRKELLİ 145 2 729 ARSA AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT TAKS: 0.30 KAKS: 0.60 5.686.200,00 170.586,00 17.12.2025 14:20 14:30 44 İZMİR MENEMEN TÜRKELLİ 203 12 423 ARSA AYRIK NİZAM 2 KAT KONUT TAKS: 0.30 KAKS: 0.60 3.451.680,00 103.550,40 17.12.2025 14:30 14:40 45 İZMİR MENEMEN TÜRKELLİ 1472 18.200,00 TARLA TARIM ALANI, TAŞKINA MARUZ ALAN 16.380.000,00 491.400,00 17.12.2025 14:40 14:50 46 İZMİR MENEMEN TÜRKELLİ 2823 17.000,00 TARLA TARIM ALANI, TAŞKINA MARUZ ALAN 15.300.000,00 459.000,00 17.12.2025 14:50 15:00 47 İZMİR MENEMEN ULUCAK 3053 3 6.989,00 TARLA TARIM ALANI, ÜZERİNDEN ENERJİ NAKİL HATTI GEÇMEKTE 7.687.900,00 230.637,00 17.12.2025 15:00 15:10 48 İZMİR MENEMEN YANIK 140 32 1.826,00 TARLA TARIM VE BÜYÜK OVA KORUMA ALANI 2.830.000,00 84.900,00 17.12.2025 15:10 15:20

Yukarıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Belediyemize ait 48 adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35 (a) maddesi kapalı teklif usulü ile kapalı teklif ihale hükümleri uygulanarak satılacaktır.

1. İhaleler, Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresinde bulunan Menemen Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni tarafından yukarıda belirtilen tarih ve saatlerdeyapılacaktır.

2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi ve ekleri çalışma saatleri içerisinde İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış- Kiralama Biriminden 5.000,00-TL ücret karşılığında temin edinilebilir.

3.İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye encümeni tamamen serbesttir.

4.Muhammen bedeller, geçici teminat bedelleri ve ihale tarih ve saati yukarıda belirtilmiştir.

5. İhaleye katılacak isteklilerin en geç ihalelerden bir mesai günü önce (16.12.2025 tarihindeki ihaleler için 15.12.2025 tarihi saat 15:00'e kadar, 17.12.2025 tarihindeki ihaleler için 16.12.2025 tarihi saat 15:00'e kadar, teklif zarflarınıCamiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen /İzmir adresinde bulunan belediyemizin Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü Satış- Kiralama Birimine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6. İhaleler sonucunda ihalede en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanan alıcılar 2886 Sayılı Kanunun 32. Maddesi ve Belediyemiz tarafından ilan edilen şartnameye uygun olarak tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde, Belediyenin hesap numaralarına ve/veya Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırması gerekmektedir.

7. İhale bedelini 15 (onbeş) gün içerisinde ödemeyen alıcıya herhangi bir tebligat veya bildirime gerek duyulmadan ihale kararı kaldırılır ve geçici teminat iade edilmez, gelir kaydedilir.

8. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 40. Maddesine göre, Geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır. Ancak Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.

9. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

9.1 Dilekçe,

9.2 Tebligat için adres beyanı,

9.3Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi Alındı Makbuzu,

9.4 Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzunun aslı veya banka teminat mektubu.(Teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması gerekmektedir.)

9.5 İhaleye katılamayacak olanlar, yasak fiil ve davranışlar ve ihale dışı bırakılma koşulları taşımadığına dair taahhütname.

9.6 Gerçek kişi olması halinde:

9.6.1 Nüfus Cüzdan Fotokopisi veya Sürücü Belgesi Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),

9.6.2 İmza beyannamesi (noter onaylı),

9.7 Tüzel kişi olması halinde:

9.7.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

9.7.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

9.7.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri (noter onaylı),

9.8 Usulüne uygun teklif mektubunu içeren iç zarf,

9.9 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

9.10 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi (noter onaylı),

9.11 İhale şartnamesinin son sayfasındaki taahhüt doldurulmuş hali ile her sayfasının altı paraflanmak suretiyle Şartname.

9.12 İzmir İli Menemen ilçesi Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresindeki Menemen Belediyesi Binasında Mali Hizmetler Müdürlüğü İcra Tahakkuk Biriminden alınacak olan Menemen Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair belge

a)Adres: Camiikebir Mahallesi Şehit Kemal Caddesi No:1 Menemen/ İZMİR Tel: 444 80 08 Dahili: 3147

İlan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02342928