T.C. DURSUNBEY İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Balıkesir İli, Dursunbey İlçesi, ÇİFTÇİ Mahallesi, Karamanalanı Mevkii, 721 Ada, 2 Parsel sayılı kargir iki katlı ev ve arsasının tamamı satışa çıkarılmıştır.

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ

- Ana Taşınmaz üzerindeki yapı bodrum+ zemin + 1 normal katlı yapı bulunmaktadır. Betonarme karkas tarzda inşaa edilmiştir. Ruhsatı 2007 yılında alınmıştır. Dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Bahçe duvarları ve bahçe düzenlenmesi de yapılmıştır. Mesken giriş kapısı çelik kapıdır. Taşınmazın doğu ve güney cephesi sınır hattı boyunca yaklaşık 15-20 yaş arasında 22 adet selvi ve ladin ağaçları bulunmaktadır.

- Kıymet takdiri yapılan taşınmaz, mimari projesinde , zemin katı 109 m2 alanlı, 1 . Katı 60 m2 alana sahip toplam 170 m2 alanlıdır. Yerinde 11 m2 bodrum kat inşaa edilmiştir. Toplam 180m2 alanlıdır. Taşınmazda; zemin katında salon + mutfak, wc + duş, Üst katta ise iki yatak odası ve ardiye şeklinde bir oda ve banyo+wc bulunmaktadır. Taşınmazın içinde oturum mevcut değildir, bu sebepten içine girilemediği için iç özellikleri tespit edilememiştir. Dışarıdan yapılan tespitlerde Taşınmazın içersinde Salon ve odaların laminant parke ile, Antre, hol, mutfak ve ıslak zeminler seramik kaplamadır. Banyo, wc ve mutfak duvarları alçı sıva üzeri fayans ile kaplı olup diğer mahallerin duvarları (salon, oda, vb.) alçı sıva üzeri saten boya ile kaplıdır. Taşınmazın iç mahal kapıları Amerikan panel ve pencereleri ısıcamlı PVC doğrama olup dış kapısı çelik kapıdır. Banyo ve duşlarda batarya, çeşme, vitrifiye, duş duşakabin vs takıldır. Taşınmazın ısınma şekli soba kombili ısıtma sistemidir. Hali hazırda kıymet takdiri yapılan taşınmazın mesken olarak kullanılmakta olduğu gözlemlenmiştir.

TAŞINMAZIN ÇEVRE ÖZELLİKLERİ

Taşınmaz Çiftçi Mahallesi 14016 Sokak No:21/1 adresinde bulunmaktadır. Mevkii itibariyle iyidir. Belediye ve imar sınırları içerisinde, meskun mahaldedir. Bölgede yol, su, elektrik, kanalizasyon, doğalgaz, ulaşım, haberleşme vb. gibi tüm altyapı hizmetleri mevcuttur. Çevresinde 2-3 katlı konut olarak kullanılan yapılar mevcuttur.

Adresi : Çiftçi Mahallesi Karamanalanı Mevkii Dursunbey / BALIKESİR

Yüzölçümü : 504,31 m2

Arsa Payı : tam

İmar Durumu :Balıkesir Dursunbey Belediyesi İmar Durumu Servisinden alınan bilgiye göre taşınmaz, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde, Balıkesir İli Dursunbey İlçesi Çiftçi Mahallesi 721 Ada 2 Parselde bulunan Kargir İki Katlı Ev ve Arsası nitelikli taşınmaz Mevzii 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dahilinde 'Ayrık Nizam 2 katlı Konut Alanı' lejantında kalmakta olup; yapılaşma koşulları Emsal:040 Hmax:6,50 metre yapılaşma koşullarında hakkına sahiptir.

Kıymeti : 6.734.567,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi