T.C.

DÜZCE

İCRA DAİRESİ

2025/12536

T.C. DÜZCE

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İLAMSIZ TAKİPLERDE TAHLİYE EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

ALACAKLI : YASEMİN ÇELİK, 40051389280 TC Nolu,

VEKİLİ : Av. Gizem Suna Kuru

Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi No 5101 Merkezdüzce Düzce Merkez / DÜZCE

BORÇLU : ÖMER AKÇA, 35914527220 TC Nolu,

Emek Mah. 2193 Sk. 2/1 Kepez/Antalya Kepez / ANTALYA

Borçlunun yukarıda yazılı yerleşim yerine Örnek 14 tahliye emri tebliğe gönderilmiş, borçlunun yerleşim yeri yıkılmış olduğundan bahisle ödeme emri bila infaz iade gelmiştir. Yaptırılan adres araştırmasında borçlunun tebligata yarar başka yerleşim yeri tespit edilemediğinden icra emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Kira süresi bitmiş olan taşınmaz işbu tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) gün tahliye süresine 10 gün ilavesi ile 25 gün içinde tahliye ve teslim etmeniz; kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazınız varsa (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; müddeti içinde itiraz etmez veya kendiliğinizden tahliye etmezseniz icraen çıkarılacağınız; itirazınız kaldırılırsa İcra ve İflas Kanununun 273 üncü maddesi gereğince zorla tahliye olunacağınız ihtar olunur.

İcra Dairesi Hesap Bilgileri

Banbka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Iban No : TR020001500158007303010305

Vergi Dairesi Adı / No: Düzce Vergi Dairesi - 3230523977

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02345588