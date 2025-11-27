T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Yalova Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, adlarına tanzim edilen Ödeme Emirleri mükelleflerimizin bilinen adreslerinde bulunamaması nedeniyle tebliğ edilememiştir. 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 103-106. maddeleri ve 345. seri nolu VUK Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, ilan listesinin Vergi Dairemizin ilan koymaya mahsus yerine asıldığı tarih olan 05.11.2025 Tarihini izleyen 15.gün ilan tarihi olup, bu tarihten itibaren bir ay içerisinde vergi dairemize bizzat veya bilvekale müracaat edilmesi veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adresin bildirilmesi halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi taktirde ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.