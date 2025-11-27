Giriş Tarihi: 28.11.2025 00:00
|T.C
|GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
|ANKARA DEFTERDARLIĞI
|Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesi Müdürlüğü
|YILDIRIM BEYAZIT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAN
|Sıra
No
|Vergi Kimlik
Numarası
|TC Kimlik
Numarası
|Adı Soyadı/Unvanı
|İhbarname Fiş
Numarası
|Vergi Dönemi
|Vergi
Kodu
|Vergi
Tutarı
|Ceza
Kodu
|Ceza Tutarı
|Adres
|1
|7750100499
|35285066106
|MEHMET EDİP SOYDAN
|2025012013E590000001
|202012202012
|0015
|6.305.209,29
|3080
|18.915.627,87
|YAKACIK MAH. 3603 CAD. 36 4 YENİMAHALLE ANKARA
|2
|7750100499
|35285066106
|MEHMET EDİP SOYDAN
|2025012013E590000002
|202001202012
|3074
|0,00
|3074
|180.000,00
|YAKACIK MAH. 3603 CAD. 36 4 YENİMAHALLE ANKARA
|YUKARIDA ADI SOYADI VE YA ÜNVANI, ADRES BİLGİLERİ, DÖNEM, VERGİ TÜRÜ, İHBARNAME NUMARASI VE MİKTARLARI YAZILI OLAN MÜKELLEFLERİMİZ ADINA DÜZENLENEN VERGİ CEZA İHBARNAMELERİ MÜKELLEFLERİN BİLİNEN ADRESLERİNDE TEBLİGAT YAPILAMAMIŞTIR.
|1-213 sayılı VUK'un tebliğlerle ilgili 104. maddesine göre ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci günü ilan tarihi olarak kabul edileceği,
|2-Aynı Kanunun 105. maddesi gereğince adı soyadı(ünvaı?) geçen mükelleflerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ilan yapan makama Bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süreyle kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,
|3-Söz konusu kanunun 106. maddesi gereğince ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne Vergi Dairesine müracaat yapmış ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ilan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02345029