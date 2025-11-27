Haberler Resmi İlan Haberleri T.C GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DEFTERDARLIĞI

Giriş Tarihi: 28.11.2025 00:00

Yıldırım Beyazıt Vergi Dairesi Müdürlüğü
YILDIRIM BEYAZIT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İLAN
Sıra
No		 Vergi Kimlik
Numarası		 TC Kimlik
Numarası		 Adı Soyadı/Unvanı İhbarname Fiş
Numarası		 Vergi Dönemi Vergi
Kodu		 Vergi
Tutarı		 Ceza
Kodu		 Ceza Tutarı Adres
1 7750100499 35285066106 MEHMET EDİP SOYDAN 2025012013E590000001 202012202012 0015 6.305.209,29 3080 18.915.627,87 YAKACIK MAH. 3603 CAD. 36 4 YENİMAHALLE ANKARA
2 7750100499 35285066106 MEHMET EDİP SOYDAN 2025012013E590000002 202001202012 3074 0,00 3074 180.000,00 YAKACIK MAH. 3603 CAD. 36 4 YENİMAHALLE ANKARA
YUKARIDA ADI SOYADI VE YA ÜNVANI, ADRES BİLGİLERİ, DÖNEM, VERGİ TÜRÜ, İHBARNAME NUMARASI VE MİKTARLARI YAZILI OLAN MÜKELLEFLERİMİZ ADINA DÜZENLENEN VERGİ CEZA İHBARNAMELERİ MÜKELLEFLERİN BİLİNEN ADRESLERİNDE TEBLİGAT YAPILAMAMIŞTIR.
1-213 sayılı VUK'un tebliğlerle ilgili 104. maddesine göre ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci günü ilan tarihi olarak kabul edileceği,
2-Aynı Kanunun 105. maddesi gereğince adı soyadı(ünvaı?) geçen mükelleflerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ilan yapan makama Bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süreyle kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,
3-Söz konusu kanunun 106. maddesi gereğince ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ne Vergi Dairesine müracaat yapmış ne de adresini bildirmiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02345029

