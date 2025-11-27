Giriş Tarihi: 28.11.2025 00:00
Örnek No:55*
T.C.
ÖDEMİŞ
İCRA DAİRESİ
2025/770 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/770 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
|
1 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, Üçeylül Mahallesi Kasapkuyu mevkii, 756 Ada, 59 Parsel, "Tarla Ve İncirlik" vasıflıdır. Üzerinde meyve ağaçları ile yapılar bulunmaktadır. Ada ortasında olup kadastro yolu yoktur. Taban arazisi olup verimli alüvyal topraklardır. Organik maddeleri orta, killi- kumlu toprak yapısında, derinliği iyi, arazi kullanım kabiliyeti açısından l. Sınıf tarım arazisidir. İçerisinde muhtelif yaşlarda 2 adet Nar ağacı ve 1 adet Dut bulunmaktadır. İmar planı içerisinde olmasından dolayı arsa olarak değerlendirilecektir. İlçe çevre yoluna 60-70m, Küçük Sanayi Sitesine yaklaşık 600-700m mesafede yer almaktadır. Üzerinde hayvan ahırı bulunmakta, sağımhane bitişiğindeki 25 parsel üzerindedir Ahır, yaklaşık 1050 m² dir. Borçlunun tam paylı hissesi satılacaktır.
Adresi : Üçeylül Mah. 2024 sokak n:21 Ödemiş İZMİR
Yüzölçümü : 9.100 m²
İmar Durumu : İmalathane Tesis Alanı, Yol, Yeşil Alan, Park Alanı ve Trafo Alanı' fonksiyonları ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili esas
lar Hakkında Yönetmelik uygulanacağı alanlar içerisinde kalmaktadır.
Kıymeti : 26.765.000,00 TL
KDV Oranı : %20
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 14:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 14:35
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 14:35
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 14:35
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
