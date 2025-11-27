T.C. ÖDEMİŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : İzmir İl, Ödemiş İlçe, Üçeylül Mahallesi Kasapkuyu mevkii, 756 Ada, 59 Parsel, "Tarla Ve İncirlik" vasıflıdır. Üzerinde meyve ağaçları ile yapılar bulunmaktadır. Ada ortasında olup kadastro yolu yoktur. Taban arazisi olup verimli alüvyal topraklardır. Organik maddeleri orta, killi- kumlu toprak yapısında, derinliği iyi, arazi kullanım kabiliyeti açısından l. Sınıf tarım arazisidir. İçerisinde muhtelif yaşlarda 2 adet Nar ağacı ve 1 adet Dut bulunmaktadır. İmar planı içerisinde olmasından dolayı arsa olarak değerlendirilecektir. İlçe çevre yoluna 60-70m, Küçük Sanayi Sitesine yaklaşık 600-700m mesafede yer almaktadır. Üzerinde hayvan ahırı bulunmakta, sağımhane bitişiğindeki 25 parsel üzerindedir Ahır, yaklaşık 1050 m² dir. Borçlunun tam paylı hissesi satılacaktır.

Adresi : Üçeylül Mah. 2024 sokak n:21 Ödemiş İZMİR

Yüzölçümü : 9.100 m²

İmar Durumu : İmalathane Tesis Alanı, Yol, Yeşil Alan, Park Alanı ve Trafo Alanı' fonksiyonları ile 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi uyarınca yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili esas

lar Hakkında Yönetmelik uygulanacağı alanlar içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 26.765.000,00 TL

KDV Oranı : %20