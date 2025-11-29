T.C. SAKARYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı :2025/15 Tereke Satış 27/11/2025

Konu : İlan

TEREKENİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ ve BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI

MİRAS BIRAKAN : MUZAFFER AKTAŞ (TC 36409383994)

MAHKEMESİ : Sakarya 2 Sulh Hukuk Mah 2011/1227 esas, 2011/1584 karar sayılı ilamı

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı miras bırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflas hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile memurluğumuzca yürütülmektedir.

Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyesinin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 166.ve 218'inci maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02347077