T.C. DİYARBAKIR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 7. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO: 2025/2271, KARAR NO: 2025/1632, KARAR TARİHİ: 02/10/2025

İLAN KONUSU: İlk Derece Mahkemesi gerekçeli kararı, Dairemiz Gerekçeli kararı ve temyiz dilekçesinin tebliği

TEBLİĞ YAPILAN DAVALI: Evkur İnşaat Turizm Gıda Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Davacı Mehmet TAŞKIN vekili, davalı bünyesinde işçi olarak çalışmakta iken iş kazası geçirdiğini, iş görmezlik oranının tespitini talep etmiştir.

Davalılar vekilleri, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulü "İlk Derece Mahkemesince verilen kararın Dairemizin 21/04/2022 tarih, 2022/874 Esas, 2022/972 Karar sayılı ilamı ile kaldırılması sonrası yeniden yapılan yargılama sonucu Mahkemece, celp edilen evrak ve alınan beyanlar kapsamında yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne, davalılar Salih, Bahattin ve Evkur İnş. Tic. San. Tur. Ltd. Şti. aleyhine açılan davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine; davalı Cemal Canbay bünyesinde hizmet akdine bağlı olarak çalışan davacının 11.10.1994 tarihinde geçirdiği kaza sebebiyle meslekte kazanma gücü kayıp oranının 12/10/1995 tarihinden geçerli olmak üzere E Cetveline göre %47 olduğunun tespitine daire kararı verilmiştir"

Diyarbakır 1.İş Mahkemesinin 05/12/2023 tarih ve 2022/152 esas, 2023/311 karar sayılı ilamı ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Dairemizin 02/10/2025 tarih, 2025/2271 Esas, 2025/1632 karar sayılı ilamı ile davacı ve davalılar Cemal CANBAY ile Sosyal Güvenlik Kurumunun istinaf başvuruları esastan reddine, tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir.

Davacı Mehmet TAŞKIN vekili, davalı bünyesinde işçi olarak çalışmakta iken iş kazası geçirdiğini, iş görmezlik oranının tespitini talep etmiş olup kararın bozulmasını talep etmiştir.

Davalılardan Evkur İnşaat Turizm Gıda Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi diğer yollar ile tebligat yapılamadığından, İlk Derece kararı ve Dairemiz gerekçeli kararı ve davacı vekilinin temyiz başvuru dilekçesini içerir bu tebliğ, 7201 sayılı Kanun'un 28. maddesine göre ilandan itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılır. 17.11.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02347062