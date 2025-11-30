Giriş Tarihi: 01.12.2025 00:00
İ L A N
T.C. KEÇİBORLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2023/108 Esas 30/12/2024
Konu : Gaiplik İlanı
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilenler hakkında Ulusal Gazete ve Genel internet yayınlarında 6 ay ara ile iki kez ilen yaptırılarak, gaiplik hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 30/12/2024
GAİP
TC KİMLİK NO :
ADI SOYADI : Nuri
BABA ADI : Mehmet
ANA ADI :
DOĞUM TARİHİ :
DOĞUM YERİ :
İKAMETGAH ADRESİ :
GAİP
TC KİMLİK NO :
ADI SOYADI : Avni
BABA ADI : Mehmet
ANA ADI :
DOĞUM TARİHİ :
DOĞUM YERİ :
İKAMETGAH ADRESİ :
GAİP
TC KİMLİK NO :
ADI SOYADI : Hüseyin Avni
BABA ADI : Mehmet
ANA ADI :
DOĞUM TARİHİ :
DOĞUM YERİ :
İKAMETGAH ADRESİ :
GAİP
TC KİMLİK NO :
ADI SOYADI : Vesile
BABA ADI : Hüseyin
ANA ADI :
DOĞUM TARİHİ :
DOĞUM YERİ :
İKAMETGAH ADRESİ :
