İ L A N

T.C. KEÇİBORLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/108 Esas 30/12/2024

Konu : Gaiplik İlanı

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ ile arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilenler hakkında Ulusal Gazete ve Genel internet yayınlarında 6 ay ara ile iki kez ilen yaptırılarak, gaiplik hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 30/12/2024

GAİP

TC KİMLİK NO :

ADI SOYADI : Nuri

BABA ADI : Mehmet

ANA ADI :

DOĞUM TARİHİ :

DOĞUM YERİ :

İKAMETGAH ADRESİ :

GAİP

TC KİMLİK NO :

ADI SOYADI : Avni

BABA ADI : Mehmet

ANA ADI :

DOĞUM TARİHİ :

DOĞUM YERİ :

İKAMETGAH ADRESİ :

GAİP

TC KİMLİK NO :

ADI SOYADI : Hüseyin Avni

BABA ADI : Mehmet

ANA ADI :

DOĞUM TARİHİ :

DOĞUM YERİ :

İKAMETGAH ADRESİ :

GAİP

TC KİMLİK NO :

ADI SOYADI : Vesile

BABA ADI : Hüseyin

ANA ADI :

DOĞUM TARİHİ :

DOĞUM YERİ :

İKAMETGAH ADRESİ :

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02346584