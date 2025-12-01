T.C. MALATYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/459 Esas

İLAN

Davalı İsmail Daşkıran, Hacı Bayram Daşkıran, Şükrü Daşkıran'a ait Battalgazi Çamurlu 670 parsele TEİAŞ tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti tescili için Mahkememizin 2025/459 dosyası ile dava açıldığı, taşınmazın kamulaştırılmasına dair itirazların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememize yapılması gerektiği, itirazın olmaması halinde kamulaştırma bedelinin hak sahiplerine ödeneceği İLAN OLUNUR

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02346585