İLAN

BURSA 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

Sayı : 2025/415 Esas

Davacı SİBEL KÖKEL tarafından Davalılar DENİZ YUMUŞAK, YELİZ KÖKEL aleyhine mahkememize açılan Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar (Katılma Alacağı) davasına ait dava dilekçesi ve eklerini bildirir tebligat tüm aramalara rağmen Oğuz ve Sibel kızı, 18/08/1987 Kadıköy doğumlu davalı DENİZ YUMUŞAK'ın tespit edilen adreslerine tebliğ edilememiştir.

Davalı DENİZ YUMUŞAK, "HMK 122. maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128. madde uyarınca süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız İHTAR OLUNUR" ilanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı dava dilekçesi yerine kain olmak üzere ilanen duyurulur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02348698