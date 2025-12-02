Örnek No:55*

T.C.

CİHANBEYLİ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yapalı Mahallesi, 523 Ada, 5 Parsel, Adresi : Yapalı Mahallesinde Kain Tarla Cihanbeyli / KONYA Yüzölçümü : 46.933,01 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 3.285.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 10:36 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 10:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 10:36 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 10:36

2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yapalı Mahallesi, 533 Ada, 12 Parsel, Adresi : Yapalı Mahallesinde Kain Tarla Cihanbeyli / KONYA Yüzölçümü : 83.079,53 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 3.323.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 11:37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 11:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 11:37 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 11:37

3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Yapalı Mahallesi, 354 Ada, 3 Parsel, Adresi : Yapalı Mahallesinde Kain Kerpiç Ev Müştemilatı Ve Arsası Cihanbeyli / KONYA Yüzölçümü : 2.490,39 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 1.245.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 13:42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 20/01/2026 - 13:42 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2026 - 13:42 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2026 - 13:42

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02347079