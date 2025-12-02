Giriş Tarihi: 03.12.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 00:25
İ L A N
T.C. FİNİKE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2025/122 Esas
DAVALILAR : ASEN MARINOV BOZHKOV - 6712094569 Bulgaristan Vatandaşlık Numaralı
Asıl dava dosyasında davacı Ali Ergül, birleşen dava dosyasında Maliye Hazinesi tarafından aleyhinize açılan Mirasçılık Belgesinin İptali davasında adresiniz meçhul olduğundan, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. Maddesi gereğince dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Asıl dava dosyasında davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Ali Ergül'ün, muris Hüseyin Ali Hainoğlu'nun gerçek mirasçısı olduğu ve ancak davalının Bulgaristan'dan alınmış nüfus kayıtlarına dayanarak Kocaeli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2022/2132 Esas sayılı dosyasında bir veraset ilamı aldığını ve müvekkilin tek mal varlığını elinden alacak hukuki işlemleri başlatmış olduğunu, söz konusu veraset ilamı düzenlenirken mahkeme yalnızca noter tasdikli ve apostilli nüfus kayıtları tercümesini esas almış, Bulgaristan'daki ilgili makamlara müzekkere yazarak kayıtlardan doğrudan teyit almamış olduğunu, davalıların elde ettiği bu usulsüz veraset ilamı nedeniyle müvekkilinin yıllardır emek verdikleri, hatıralarıyla dolu tek taşınmazlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını, açıklanan nedenlerle; Kocaeli 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 2022/2132 Esas sayılı dosyasında verilen veraset ilamının iptaline karar verilmesini dava ve talep etmiştir.
Birleşen dava dosyasında davacı vekili dava dilekçesinde özetle: Kocaeli 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/2132 E-2022/2107 K. Sayılı veraset ilamının gerçeği yansıtmaması nedeniyle iptali için dava açma zorunluluğu doğduğunu, TMK 1007. Maddesinde tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlardan Devletin sorumlu olmasına ilişkin yasal düzenlemeler nedeniyle Maliye Hazinesi aleyhine herhangi bir tazminata konu olmaması, herhangi bir hak kaybına yol açılmaması, konuya ilişkin Tapu Müfettiş Raporu ile Milli Emlak Denetmen İnceleme Raporunda açıklanan hususlar gereğince, Kocaeli 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/2132 Esas-2022/2107 Karar sayılı dosyası ile verilmiş bulunan veraset ilamının iptaline karar verilmesini dava ve talep etmiştir.
Henüz dilekçeler teatisi aşamasında olan iş bu dosyada; asıl ve birleşen dava dilekçesine karşı ilanın gazetede yayınlanmasından itibaren HMK 122. Maddesi gereğince iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz, cevap dilekçesinde HMK 318. Maddesi gereğince tüm delillerini açıkça hangi vakıanın delili olduğunu da bildirmek suretiyle elinde bulunan delillerini dilekçenize eklemek ve başka yerlerden getirtilecek bilgilere dilekçenizde yer vermek zorunda olduğunuz süresi içerisinde cevap dilekçesi verilmemesi halinde dilekçedeki iddia edilen vakaları inkar etmiş sayılacağınız.
İlanın gazetede yayınlandığı tarihten 7 (yedi) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden (2) iki haftalık kesin süre içerisinde dava dilekçesine karşı cevap dilekçesi verebileceğiniz hususu, tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
О Б Я В А
РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ Първоинстанционен граждански съд, Състав № 2 — гр. Финике (Обявление за връчване по реда на чл. 28 от Закон № 7201)
ДЕЛО №: 2025/122
ОТВЕТНИК: АСЕН МАРИНОВ БОЖКОВ — български гражданин, ЕГН 6712094569
По основното дело на ищеца Али Ергюл и по присъединеното дело на ищеца — Хазна на Министерството на финансите, срещу Вас е образувано производство за отмяна на наследствено удостоверение. Понеже адресът Ви е неизвестен, на основание чл. 28 от Закон за съобщаването № 7201 е постановено съобщаването да се извърши чрез обявление на исковата молба и протокола от предварителното заседание.
ИЗЛОЖЕНИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ОСНОВНОТО ДЕЛО:
Пълномощникът на ищеца в исковата молба излага накратко следното: Али Ергюл е действителен наследник на наследодателя Хюсеин Али Хаиноглу, но ответникът, позовавайки се на актове за гражданско състояние, получени от България, е получил наследствено удостоверение по дело № 2022/2132 на Помирителен граждански съд, Състав № 1 — гр. Коджаели, и е предприел правни действия за отнемане на единственото имущество на доверителя му. Посоченото удостоверение е издадено въз основа единствено на нотариално заверен и апостилиран превод на актовете за гражданско състояние, без да е изпратена молба за правна помощ до компетентните органи в България за пряко потвърждаване на записите. Вследствие на това неправомерно издадено наследствено удостоверение доверителят му е изправен пред опасността да загуби единствения си недвижим имот, в който е вложил години труд и спомени. Поради изложените причини ищецът иска постановяване на решение за отмяна на наследственото удостоверение, издадено по дело № 2022/2132 на Помирителен граждански съд, Състав № 1 — гр. Коджаели.
ИЗЛОЖЕНИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ПРИСЪЕДИНЕНОТО ДЕЛО:
Пълномощникът на ищеца в исковата молба излага накратко следното: Възникнала е необходимост от предявяване на иск за отмяна на наследственото удостоверение по дело № 2022/2132 и решение № 2022/2107 на Помирителен
граждански съд, Състав № 1 — гр. Коджаели, тъй като същото не отразява действителността. Съгласно чл. 1007 от Турския граждански кодекс, според който Държавата отговаря за вредите, произтичащи от воденето на поземления регистър, е предявен иск срещу Хазна на Министерството на финансите, за да не бъде обект на каквото и да е обезщетение и да не се допусне загуба на права. С оглед обстоятелствата, изложени в Доклада на инспектора по вписванията и Доклада от проверката на инспектора по държавните имоти, ищецът иска постановяване на решение за отмяна на наследственото удостоверение, издадено по дело № 2022/2132 и решение № 2022/2107 на Помирителен граждански съд, Състав № 1 — гр. Коджаели.
УКАЗАНИЯ:
Настоящото дело все още се намира в етап на размяна на книжа. На основание чл. 122 от Турския граждански процесуален кодекс имате право да подадете отговор на исковите молби в срок от две (2) седмици от публикуването на настоящото обявление в пресата.
Съгласно чл. 318 от същия кодекс, в отговора на исковата молба сте длъжни да посочите всички свои доказателства, ясно уточнявайки за кой факт служи всяко доказателство, да приложите към молбата наличните документи и да посочите информацията, която трябва да бъде изискана от други институции.
В случай че не бъде подаден отговор в посочения срок, ще бъдете считан за признал фактите, изложени в исковите молби.
Обявлението се счита за връчено седем (7) дни след публикуването му в пресата. От датата на връчване тече краен срок от две (2) седмици за подаване на отговор на исковите молби.
Настоящото обявление се публикува вместо съобщаване и има правно действие на редовно връчване.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02348934