İLAN

MALATYA

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/325 Esas

KARAR NO : 2025/382

Davacı HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Taşınmazın Tescili İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Açılan davanın KABULÜ ile; Malatya İli Battalgazi İlçesi Keşolar Mah. 187 ada 1 parsel sayılı taşınmazın davalılar adına olan tapu kayıtlarının iptali ile Maliye Hazinesi adına tesciline, ilişkin karar 61771065148 TC. Nolu Davalı GABRİELE ANNELİESE ERGÜN'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 03/11/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02350410