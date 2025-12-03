T.C.

BAKIRKÖY

10. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Esas No : 2022/29 Esas

İLAN METNİ

Davacı DOĞAN YILDIRIM tarafından Davalılar, ALEN DEMİRCİYAN, ARİS DEMİRKIRAN, AYŞE PAKİZE ZWEİFEL, DARPİN MIHCIOĞLU, GÖNÜL ÇİNKILIÇ, HİKMET CEYLAN YÜCEL, İBRAHİM TUNCER, İZZET AYKUT ERTEM, ÖZKAN AYSAN, ÖZKAN KIVRAK, SABİHA ÜNAL, SEHER ERDOĞDU, VARUCAN İSKENDEROĞLU aleyhine açılan; Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan (Arsa Paylarının Düzeltilmesi) davasında dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup çıkarılan tebligatın tebliğ edilemeden iade döndüğü, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verildiğinden;

Davalı Ayşe Pakize ZWEİFEL'in duruşmanın bırakıldığı 12/12/2025 günü saat 10:10'de Bakırköy 10. Sulh Hukuk mahkemesinin duruşma salonunda hazır bulunması ya da kendisini bir vekille temsil ettirmesi, belirtilen gün ve saatte hazır bulunmadığı ya da kendisini bir vekille temsil ettirmediği takdirde davaya yokluğunda devam edileceği ve karar verileceği hususu tebligat yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02349610