T.C.

BAKIRKÖY

28.ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2025/274

Karar No :2025/666

İLAN

KARAR ÖZETİ

Bakırköy 28.Asliye Ceza Mahkemesinin 2025/274-2025/666 karar sayılı ilamı ile Sanık MOSTAFA MOHAMAD hakkında Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan TCK 191/1,53,231/5 ,231/8 mad.ger. 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olup ,Sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığından kararın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince karar özetinin Türkiye Geneli 50.000 üstü gazetelerin birinde ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE-

2-İlan tarihinden itibaren 7 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 2 hafta içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 02/12/2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02349503