T.C. BÜYÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Özellikleri : İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Yakuplu Mahallesi, 604 ada 56 parselde kayıtlı arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş kat irtifaklı, 30/300 arsa paylı zemin kat (7) no.lu dükkan nitelikli bağımsız bölümün tamamının Ş.... A.... adına kayıtlı olduğu görülmektedir.Yerinde ve Belediyeden temin edilen kat irtifakına esas onaylı mimari projesinde yapılan incelemede dükkanın plan itibariyle net 78,83 m2 alan ve 2,40 m2 tuvalet olarak planlandığı tespit edilmiştir. Giriş kapısı elektrikli kepenk ve alüminyum doğrama temperli cam kapı, ön cephesi alüminyum temperli cam vitrindir. Zeminler seramik fayanstır. İçerde mutfak nişi, dolaplar eklenmiştir. Catering hizmeti veren firma tarafından mutfak, depo ve işyeri amaçlı kullanılmaktadır. Kaldırımdan 8 basamak yukarıdan Caddeden giriş imkanına sahiptir. mimari projesine göre mesken, kapak hesabında brüt 109,09 m2 ve 93,24 m2, net 80,45 m2, kat planında süpürülebilir alan fiilen net 81,23 m2 kullanım alanına sahiptir. Bina, 2023 yılında inşa edilmiştir. Ticaret hacmi orta seviyede bir bölgede yer almaktadır. Adresi : Yakuplu Mahallesi, Kervansaray Caddesi No: 27 (Yamaç Ev Yemekleri) Beylikdüzü /İstanbul Beylikdüzü / İSTANBUL Yüzölçümü : 335,18 m2 Arsa Payı : 30/300 İmar Durumu :16.02.2004 onay tarihli 1/1000 ölçekli Yakuplu Revizyon uygulama imar planında, İkiz Nizam 4 kat Konut Alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır. Kıymeti : 5.800.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi