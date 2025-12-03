İ L A N

T.C.

DENİZLİ

2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/864 Esas

İLAN METNİ

Davacı vekili tarafından açılan Ölü Nuri AYCAN'ın Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle;

29776437476 TC kimlik nolu muris Nuri AYCAN'ın 19/07/1976 tarihli ölüm kaydı mevcut olup, mirasçılarının tespiti mümkün olmadığından, "TMK nun 594 maddesi gereğince, muris Nuri AYCAN'ın hak sahibi yasal mirasçıları mevcut ise belgeleri ile birlikte son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatını bildirmek için mahkememize başvurmasına, aksi halde muris Rabia Kılınç'ın mirasının TMK nun 501.maddesi gereğince DEVLETE GEÇECEĞİ HUSUSU İLAN olunur.

