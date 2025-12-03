Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Giriş Tarihi: 04.12.2025 00:00

Örnek No:55*

T.C.

2025/29 SATIŞ TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/29 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Özellikleri; Denizli, Pamukkale, Gözler Mah, 338 Ada, 14 Parsel ve üzerinde bulunan taşınmazlar - İmar:Yok Yüzölçümü : 32.300,00 m2 Kıymeti: 6.891.750,00 TL

KDV: %10 Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 15:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 10/02/2026 - 15:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 15:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 10/03/2026 - 15:00

28/11/2025

