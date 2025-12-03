T.C. DENİZLİ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sümer Mah, 766 ada, 3 parselde kayıtlı 120,92 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmaz (tam hisseli). Taşınmaz, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde, Üçgen Kavşağına 405 mt., Denizli Otogarına 510 mt. ve Cumhuriyet Anadolu Lisesine 545 mt. mesafede yer almaktadır. Taşınmazın çevresinde ağırlıklı olarak sanayi amaçlı yapılar ve boş arsalar bulunmakta, Okul, ibadethane, pazaryeri gibi kamusal alanlara araçlarla yakın mesafededir. Büyükşehir ve Merkezefendi Belediyesinin her türlü hizmet ve olanaklarından (elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, PTT) yararlanır durumdadır. Taşınmaz arsa vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın yer aldığı Sümer Mahallesine ulaşım sorunu bulunmayıp gerek toplu taşıma araçları ile gerekse özel araçlarla ulaşım sağlanabilmektedir. Geometrik olarak dikdörtgen şekle sahiptir. Düz ve düze yakın bir eğime sahiptir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.

Adresi : Sümer Mah., 766 Ada, 3 Parsel De Kayıtlı Arsa. Merkezefendi / DENİZLİ

Yüzölçümü : 120,92 m2

İmar Durumu : Merkezefendi Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre "konut alanı" kalmakta olup taşınmaz kentsel dönüşüm alanı içerisinde kalmaktadır. Bu nedenle yapılaşma izni bulunmamaktadır.

Kıymeti : 1.970.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Haciz şerhleri ve ipotek şerhi vardır. Ayrıntılı tapu kaydı dosyamızda mevcuttur.