Giriş Tarihi: 04.12.2025 00:00
Örnek No:55*
T.C.
DENİZLİ
İCRA DAİRESİ
2023/244275 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/244275 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
|
1 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sümer Mah, 766 ada, 3 parselde kayıtlı 120,92 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmaz (tam hisseli). Taşınmaz, Sümer Mahallesi sınırları içerisinde, Üçgen Kavşağına 405 mt., Denizli Otogarına 510 mt. ve Cumhuriyet Anadolu Lisesine 545 mt. mesafede yer almaktadır. Taşınmazın çevresinde ağırlıklı olarak sanayi amaçlı yapılar ve boş arsalar bulunmakta, Okul, ibadethane, pazaryeri gibi kamusal alanlara araçlarla yakın mesafededir. Büyükşehir ve Merkezefendi Belediyesinin her türlü hizmet ve olanaklarından (elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, PTT) yararlanır durumdadır. Taşınmaz arsa vasıflı taşınmazdır. Taşınmazın yer aldığı Sümer Mahallesine ulaşım sorunu bulunmayıp gerek toplu taşıma araçları ile gerekse özel araçlarla ulaşım sağlanabilmektedir. Geometrik olarak dikdörtgen şekle sahiptir. Düz ve düze yakın bir eğime sahiptir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.
Adresi : Sümer Mah., 766 Ada, 3 Parsel De Kayıtlı Arsa. Merkezefendi / DENİZLİ
Yüzölçümü : 120,92 m2
İmar Durumu : Merkezefendi Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre "konut alanı" kalmakta olup taşınmaz kentsel dönüşüm alanı içerisinde kalmaktadır. Bu nedenle yapılaşma izni bulunmamaktadır.
Kıymeti : 1.970.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Haciz şerhleri ve ipotek şerhi vardır. Ayrıntılı tapu kaydı dosyamızda mevcuttur.
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 10:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 10:25
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 10:25
|
2 NO'LU TAŞINMAZIN
|
Özellikleri : Denizli ili, Merkezefendi ilçesi, Sümer Mahallesi, 766 ada, 8 parselde kayıtlı 234,04 m2 alanlı arsa vasıflı taşınmaz (tam hisseli). Taşınmaz, Üçgen Kavşağına 405 mt., Denizli Otogarına 510 mt. ve Cumhuriyet Anadolu Lisesine 545 mt. mesafede yer almaktadır. Taşınmazın çevresinde ağırlıklı olarak sanayi amaçlı yapılar ve boş arsalar bulunmakta, okul, ibadethane, pazaryeri, gibi kamusal alanlara araçlarla yakın mesafededir. Büyükşehir ve Merkezefendi Belediyesinin her türlü hizmet ve olanaklarından (elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, PTT) yararlanır durumdadır. Taşınmazın yer aldığı Sümer Mahallesine ulaşım sorunu bulunmayıp gerek toplu taşıma araçları ile gerekse özel araçlarla ulaşım sağlanabilmektedir. Geometrik olarak dikdörtgen şekle sahiptir. Düz ve düze yakın bir eğime sahiptir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır.
Adresi : Sümer Mah., 766 Ada, 8 Parsel De Kayıtlı Arsa Merkezefendi / DENİZLİ
Yüzölçümü : 234,04 m2
İmar Durumu : Merkezefendi Belediyesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre "konut alanı" kalmakta olup taşınmaz kentsel dönüşüm alanı içerisinde kalmaktadır. Bu nedenle yapılaşma izni bulunmamaktadır.
Kıymeti : 3.980.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Haciz şerhleri ve ipotek şerhi vardır. Ayrıntılı tapu kaydı dosyamızda mevcuttur.
|
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 11:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 11:25
|
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 11:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 11:25
01/12/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02350407