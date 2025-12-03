T.C. GAZİOSMANPAŞA 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024/492 Esas

KARAR NO : 2025/350

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 23/06/2025 tarihli ilamı ile Resmi Belgede Sahtecilik suçundan TCK 204/1 maddesi gereğince 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA ve 5 YIL HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA (CMK 231/5) karar verilen Mohamad ve Amneh oğlu, 10/02/1999 doğumlu, MUSTAFA HAMAD tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek veya mahkeme kalemine müracaatla tutanak tutturarak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02350042