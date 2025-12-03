T.C. ORHANGAZİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Bursa İl, Orhangazi İlçe, KARSAK Mahalle/Köy, 172 Ada, 27 Parsel... Yüzölçümü : 5.803,17 m2 İmar Durumu : Tarım alanında kalmaktadır. Kıymeti : 4.062.219,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 11:09 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/12/2025 - 11:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/01/2026 - 11:09 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 23/01/2026 - 11:09

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

