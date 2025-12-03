T.C.

ŞEBİNKARAHİSAR

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/261 Esas 27.10.2025

Konu : Belge

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle aşağıda yazılı ilan metninin yayınlanması hususu rica olunur.

"32902575430 T.C. Kimlik numaralı Veli oğlu Mehmet'e yapılan araştırmalara rağmen ulaşılamadığı, bugüne kadar sağ veya ölü olduğu hususunda bir bilgi bulunmadığı anlaşıldığından, sağ olduğu takdirde Mehmet'i tanıyanları 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları veya beyanda bulunmaları gerektiği hususu ilanen ihtar olunur."

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02349613