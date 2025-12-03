Giriş Tarihi: 04.12.2025 00:00
Örnek No:55*
T.C.
UZUNKÖPRÜ
İCRA DAİRESİ
2024/305 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/305 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İl, Meriç İlçe, ADASARHANLI Mahalle/Köy, Kavaklarda Mevkii, 0 Ada, 3745 Parsel, Bilirkişi rap ...
Adresi : Adasarhanlı Köyü Sınırlarında Kain 0 Ada, 3745 Parsel Sayılı Taşınmaz Meriç / EDİRNE
Yüzölçümü : 9.190,49 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.021.907,80 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. (Satış İlanında Ayrıntılı Belirtilmiştir)
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:17
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:17
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:17
Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:17
01/12/2025
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02350429