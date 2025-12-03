Örnek No:55*

T.C.

UZUNKÖPRÜ

İCRA DAİRESİ

2024/305 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/305 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Edirne İl, Meriç İlçe, ADASARHANLI Mahalle/Köy, Kavaklarda Mevkii, 0 Ada, 3745 Parsel, Bilirkişi rap ... Adresi : Adasarhanlı Köyü Sınırlarında Kain 0 Ada, 3745 Parsel Sayılı Taşınmaz Meriç / EDİRNE Yüzölçümü : 9.190,49 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 2.021.907,80 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir. (Satış İlanında Ayrıntılı Belirtilmiştir) Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 10:17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 10:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/02/2026 - 10:17 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/02/2026 - 10:17

01/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02350429