İLAN

T.C. BODRUM 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/561 Esas

DAVACI : EMİN ACAR-22465355990

VEKİLİ : Av. ULAŞ EFE CEYHAN - [16064-60250-00770] UETS

DAVALI : ŞAKİR ESENDEMİR

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacı tarafından "...Muğla İli, Bodrumİlçesi, Yalıkavak Mahallesi,622Ada,59parselde tarla niteliğindeki 632.93 m2 (cilt no:3 sayfa no: 255)taşınmaz ileMuğla İli, Bodrum İlçesi, Yalıkavak Mahallesi,672Ada,7parselde harap bina ve avlusu niteliğindeki 80.49 m2 (cilt no:18 sayfa no:1761)taşınmazlardaki paydaşlığın satış yoluyla giderilmesine karar verilmesi..." talepli dava açılmış olup;

Davacı vekilinin 12.11.2024 tarihli dahili dava dilekçesi ile; davalı SEMİHA ESENDEMİR'in mirasçısı olarak Şakir ESENDEMİR'in (T.C:47206653036) davaya dahil edildiği, mahkememizin 24.10.2025 tarihli duruşmasında adresi mahkememizce tespit edilemeyen dahili davalı Şakir Esendemir'e dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 03/04/2026 günü saat 09:35'de Bodrum 2 Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz, süresi içerisinde cevap verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde iddia etmiş olduğu vakaları inkar etmiş sayılacağınız hususları ve mahkememizin 2023/561 Esas sayılı dosyasındaki dava dilekçesi, 12.11.2024 tarihli dahili dava dilekçelerinin dahili davalı Şakir ESENDEMİR'in (T.C:47206653036, HASAN VEDAT ve SEMİHA oğlu, 20/03/1960, İzmir doğumlu) tebliğ yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur. 17.11.2025

