T.C.
GÖLBAŞI (ADIYAMAN)(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/12 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2025/12 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adıyaman İl, Tut İlçe, Boyundere Köy, Köyiçi Mevkii, 105 Ada, 1 Parsel, "Avlulu İki Katlı Kargir Ev vasfında olup Yüz ölçümü "226,81 m² "dır. Taşınmazın yola cephesi vardır. parsel üzerinde Göksu Edaş lehine 27,64 m² irtifak hakkı bulunmaktadır.
Adresi : Boyundere Köyü, Köyiçi Mevki, 105 Ada, 1 Parsel Tut / ADIYAMAN
Yüzölçümü : 226,81 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 2.016.645,80 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: TEDAŞ Genel Müdürlüğünün irtifak hakkı bulunmaktadır
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2025 - 14:15
Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2026 - 14:15
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 14:15
Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 14:15
03/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
