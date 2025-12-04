T.C.

GÖLBAŞI (ADIYAMAN)(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/12/2025 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 05/01/2026 - 14:15 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/01/2026 - 14:15

Bitiş Tarih ve Saati : 29/01/2026 - 14:15

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Adıyaman İl, Tut İlçe, Boyundere Köy, Köyiçi Mevkii, 105 Ada, 1 Parsel, "Avlulu İki Katlı Kargir Ev vasfında olup Yüz ölçümü "226,81 m² "dır. Taşınmazın yola cephesi vardır. parsel üzerinde Göksu Edaş lehine 27,64 m² irtifak hakkı bulunmaktadır.Adresi : Boyundere Köyü, Köyiçi Mevki, 105 Ada, 1 Parsel Tut / ADIYAMANYüzölçümü : 226,81 m2İmar Durumu :YokKıymeti : 2.016.645,80 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: TEDAŞ Genel Müdürlüğünün irtifak hakkı bulunmaktadır

03/12/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02352219