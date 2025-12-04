Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Giriş Tarihi: 05.12.2025 00:00

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Örnek No: 14*

2023/267595 ESAS
YAZILI SÖZLEŞME İLE KİRALANAN TAŞINMAZIN KİRA SÜRESİNİNBİTMESİ DURUMUNDA TAHLİYE EMRİ
1-Kiralayanın ve varsa temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi
: AYHAN ARSLAN, 52396765452TC Nolu,
Gazi Mustafa Kemalpaşa Mah. Kadife Sk. Narin Park Sitesi B1 Blok No: 4/6İç Kapı No: 10 Çerkezköy / Tekirdağ Çerkezköy / TEKİRDAĞ
vekilleri
Av. Vedat Ay
Kartaltepe Mah. Alpay İzer Sokak Özlem Apartman No:13-18 Bakirköy İstanbul Bakırköy / İSTANBUL,
Av. Ahmet Resul
Osmaniye Mah. Suna Sk. Ersoy Apt. No:1/21 Bakırköy / İSTANBUL
2-Kiracının ve varsa temsilcisinin yerleşim yerindeki adresi
: EROL ÖZÜZÜMCÜ, 27370722066TC Nolu,
Başakşehir 2. Kısım Mahallesi Atatürk Bulvarı Tekinevler Sitesi 61/A BAŞAKŞEHİR /İSTANBUL
3-Tahliyesi istenen taşınmazın nev'i ve mevkii
: Başakşehir 2. Kısım Mahallesi Atatürk Bulvarı Tekinevler Sitesi 61/A BAŞAKŞEHİR /İSTANBUL
4-Sözleşme ve tarihi
: 19/07/2013
Üç numaralı bentte yazılı kira süresi bitmiş olan taşınmaz işbu tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) gün içinde tahliye ve teslim etmeniz; kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazınız varsa (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; müddeti içinde itiraz etmez veya kendiliğinizden tahliye etmezseniz icraen çıkarılacağınız; itirazınız kaldırılırsa İcra ve İflâs Kanununun 273 üncü maddesi gereğince zorla tahliye olunacağınız ihtar olunur. (İİK m.272,273) İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.İban No : TR560001500158007290502347 Vergi Dairesi Adı / No: Küçükçekmece vergi dairesi - 6040387828

*:Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamalarda kullanılan Örnek 54'e karşılık gelmektedir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02351936

