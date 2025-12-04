Giriş Tarihi: 05.12.2025 00:00
T.C. MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ARSA SATIŞ İHALE İLANI
|SR. NO
|İLİ/İLÇESİ
MAHALLE
|MEVKİİ
|ADA NO
|PARSEL
NO
|YÜZÖLÇÜMÜ
M2
|CİNSİ
|TAHMİNİ
BEDELİ
|GEÇİCİ TEMİNATI
|ŞARTNAME
BEDELİ
|İMAR DURUMU BİLGİLERİ
|İHALE SAATİ
|1-
|AMASYA
MERZİFON
KÜMBETHATUN
MAHALLESİ
|
-
|
1201
|
28
|
339,38 M2
|
ARSA
|
4.900.000,00-TL
|
147.000,00-TL
|
1.000,00-TL
|BİTİŞİK NİZAM
5 KAT İMARLI
TİCARET ALANI
|
09:35
|2-
|AMASYA
MERZİFON
KÜMBETHATUN
MAHALLESİ
|
-
|
1201
|
29
|
333.86 M2
|
ARSA
|
4.850.000,00-TL
|
145.500,00-TL
|
1.000,00-TL
|BİTİŞİK NİZAM
5 KAT İMARLI
TİCARET ALANI
|
09:40
|3-
|AMASYA
MERZİFON
KÜMBETHATUN
MAHALLESİ
|
-
|
1201
|
30
|
328.35 M2
|
ARSA
|
4.800.000.00-TL
|
144.000.00-TL
|
1.000.00-TL
|BİTİŞİK NİZAM
5 KAT İMARLI
TİCARET ALANI
|
09:45
D) Yukarıdaki tabloda yazılı miktarda geçici teminat vermesi;
E) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
F) Kesinleşmiş kira borcunun olmadığına dair Belediyeden ( Yapılandırılmış Borçlar İstisna Kabul Edilecektir. ) İhale İlan tarihi itibari ile alınmış belge.
G) İdari şartnamenin 13. Maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.
H) İhaleye katılım sağlayacak olan istekliler yukarıda belirtilen evrakları 15/12/2025 Pazartesi günü, saat 17:00'ye kadar T. C. Merzifon Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02351541