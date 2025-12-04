T.C. MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARSA SATIŞ İHALE İLANI

İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif Usulü ile ARSA SATIŞI yapılacaktır.

TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELLERİ MİKTARI:

SR. NO İLİ/İLÇESİ

MAHALLE MEVKİİ ADA NO PARSEL

NO YÜZÖLÇÜMÜ

M2 CİNSİ TAHMİNİ

BEDELİ GEÇİCİ TEMİNATI ŞARTNAME

BEDELİ İMAR DURUMU BİLGİLERİ İHALE SAATİ 1- AMASYA

MERZİFON

KÜMBETHATUN

MAHALLESİ

-

1201

28

339,38 M2

ARSA

4.900.000,00-TL

147.000,00-TL

1.000,00-TL BİTİŞİK NİZAM

5 KAT İMARLI

TİCARET ALANI

09:35 2- AMASYA

MERZİFON

KÜMBETHATUN

MAHALLESİ

-

1201

29

333.86 M2

ARSA

4.850.000,00-TL

145.500,00-TL

1.000,00-TL BİTİŞİK NİZAM

5 KAT İMARLI

TİCARET ALANI

09:40 3- AMASYA

MERZİFON

KÜMBETHATUN

MAHALLESİ

-

1201

30

328.35 M2

ARSA

4.800.000.00-TL

144.000.00-TL

1.000.00-TL BİTİŞİK NİZAM

5 KAT İMARLI

TİCARET ALANI

09:45

Kanuni ikametgâh olması; Türkiye'de Tebligat için adres göstermesi. İmza beyannamesi vermesi;

Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannameleri( Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge; İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

2- İhalenin Yapilacaği Yer Ve Tarih: Merzifon Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda 16.12.2025 SALI günü Encümen huzurunda yapılacaktır.3- İdarenin Adresi Ve Telefon Numaralari: Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:163 Merzifon – AMASYA Tel: 0358-514 69 91 Fax: 0358-513 83 294- İhaleye Girebilme Şartları: İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

D) Yukarıdaki tabloda yazılı miktarda geçici teminat vermesi;

E) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)

F) Kesinleşmiş kira borcunun olmadığına dair Belediyeden ( Yapılandırılmış Borçlar İstisna Kabul Edilecektir. ) İhale İlan tarihi itibari ile alınmış belge.

G) İdari şartnamenin 13. Maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.

H) İhaleye katılım sağlayacak olan istekliler yukarıda belirtilen evrakları 15/12/2025 Pazartesi günü, saat 17:00'ye kadar T. C. Merzifon Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02351541

