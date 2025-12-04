Giriş Tarihi: 05.12.2025 00:00
T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/233 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Antalya İli Serik İlçesi Bucakköy Mahallesi
ADA NO : 0
PARSEL NO : 28
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 2941.18 m2 daimi irtifak, 805.29 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ: Antalya İli Serik İlçesi Bucakköy Mahallesi 0 ada 28 parselde davalılara
ait tarla vs. T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/07/2022 tarih ve 11078-1 sayılı Lüzum Kararı
ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün 18/10/2024 tarih ve 0887 oluru ile kamulaştırıldığı, söz konusu
taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan irtifak hakkının BOTAŞGenel
Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talepli mahkememizin 2025/233 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince ilan olunur.01.11.2025
