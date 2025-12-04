T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/222 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Antalya İli Serik İlçesi Akbaş Mahallesi

ADA NO : 231 ve 238

PARSEL NO : 4 ve 5

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1226.38 m2 ve 1292.07 m2 daimi irtifak, 325.74 m2 ve 342.16 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ Genel Müdürlüğü

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ: Antalya İli Serik İlçesi Akbaş Mahallesi 231 ada 4 parsel ve 238 ada 5

parselde davalılara ait tarla vs. T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/07/2022 tarih ve 11078-1

sayılı Lüzum Kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün 18/10/2024 tarih ve 0887 oluru ile

kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan

irtifak hakkının BOTAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talepli mahkememizin

2025/222 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince

ilan olunur.21.11.2025

