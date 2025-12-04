Giriş Tarihi: 05.12.2025 00:00
T.C. SERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/222 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Antalya İli Serik İlçesi Akbaş Mahallesi
ADA NO : 231 ve 238
PARSEL NO : 4 ve 5
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 1226.38 m2 ve 1292.07 m2 daimi irtifak, 325.74 m2 ve 342.16 m2 Geçici irtifak (2 Yıl için)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ: Antalya İli Serik İlçesi Akbaş Mahallesi 231 ada 4 parsel ve 238 ada 5
parselde davalılara ait tarla vs. T.C Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/07/2022 tarih ve 11078-1
sayılı Lüzum Kararı ve BOTAŞ Genel Müdürlüğünün 18/10/2024 tarih ve 0887 oluru ile
kamulaştırıldığı, söz konusu taşınmazda kamulaştırma bedelinin tespitine, üzerinde tesis edilecek olan
irtifak hakkının BOTAŞ Genel Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi talepli mahkememizin
2025/222 esas sayısında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 10. Maddesi gereğince
ilan olunur.21.11.2025
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02341664