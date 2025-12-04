T.C. SİVEREK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

ESAS NO : 2023/148 Esas

Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyleili,ilçesi,mah/köy ait aşağıda tapu kayıtları yazılı taşınmazlar hakkında Kadastro Kanununun 11. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır.

A(1485.94 m2)-B (1251.24 m2) nolu Parsellerin

Şanlıurfa ili Siverek İlçesi Karpuzcumahallesi İlyasören Sokakta bulunan101 nolu parselin Kuzeyinde ve Kuzeybatısında bulunan tapulama harici olanA(1485.94 m²) harf ile gösterilendava konusu yerin ve dosyada bulunan 19094 yılına ait 4432-7978 nolu hava fotoğrafları stereoskopik olarak incelendiğinde B(1251.24 m²) harf ile gösterilendava konusu yer ile ilgili olarak mahkememizde Tapu İptali ve Tescil (İmar ve İhyaya Dayalı) davası açılmış olup yargılamanın halen mahkememizin 2023/148 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütüldüğü, ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bu yerde hak iddia edenler tarafından itiraz edilebileceği M.K. 713 maddesi uyarınca ilan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02351524