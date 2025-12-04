ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından

Bulunduğu Yer Niteliği Ada/Parsel No Yüzölçümü Kira Süresi Kiralama Amacı Üç Yıllık Tahmini Kira Bedeli (TL) Geçici Teminatı(TL) İhale Tarihi İhale Saati

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Kantin-Kafeteryası



Bina



134/91



323,46 m²



3 yıl

Kantin, Kafeterya olarak kullanılmak üzere



27.000.000,00



4.050.000,00





16.12.2025



14:00

Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Kiralaması Yapılacak Taşınmazın:1-Yukarıda niteliği, tahmini bedeli ve geçici teminatı verilen taşınmazın kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile belirtilen tarih ve saatte Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Farabi Kampüsü Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Toplantı Salonunda teşekkül edilecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.2- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığında ücretsiz görülebilir.3- İhaleye Katılabilme Şartları:a- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, kira konusu işle ( kantin/kafeterya/lokanta veya pastane işletmeciliği ibareleri olacaktır) en az 2 (iki) yıl uğraştığına dair odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,b- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, kira konusu işle ( kantin/kafeterya/lokanta veya pastane işletmeciliği ibareleri olacaktır) en az 2 (iki) yıl uğraştığına dair tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,



3) Yukarıdaki belgelere ek olmak üzere;

a- Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya tasdikli bir örneği. (T.C. Kimlik Numarası olacaktır. İhale sırasında nüfus cüzdanının aslı komisyonca görülmek istenirse ibraz edilecektir.)

b- Sabıka Kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından ilk ilan tarihinden sonra veya ihalenin yapıldığı gün alınmış Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede "Adli Sicil Kaydı" veya "Adli Sicil Arşiv Kaydı" var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. (Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili kişi için verilecektir.)

c- Adres, telefon, faks ve varsa elektronik posta adresi bilgileri,

d- İhale ilan tarihinden itibaren son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış Kamu veya Özel Sektörde en az 1 (bir) yıl 500 yatak ve üzeri hastane ve/veya 500 yataklı eğitim ve araştırma hastanesinde kantin veya kafeterya işletmecisi olarak hizmet verdiğini gösteren İş Deneyim Belgesi ile ayrıca işletilen bu yerlerden ilk ilan tarihi itibariyle herhangi bir kira, elektrik ve su borcu olmadığını gösterir idare onaylı resmi yazı.

e- İlk İlan tarihinden önce istekliler adına düzenlenmiş, TSE- Türk Standartları Enstitüsünden alınmış ve ihale tarihi itibariyle halen süresi devam eden TS 13284 Hizmet Yeterlilik Belgesi.

f- İlk İlan tarihinden önce istekliler adına düzenlenmiş, TSE- Türk Standartları Enstitüsünden alınmış ve ihale tarihi itibariyle halen süresi devam eden TS 7244 Hizmet Yeterlilik Belgesi.

g- İstekliler adına düzenlenmiş ilk ilan tarihinden önce alınmış TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) onaylı Gıda Güvenliği Kalite Yönetim Sistemine dair ISO 22000 Belgesi.

h- İstekli firmanın bünyesinde ilk ilan tarihi itibariyle, son 6 (altı) aydır fiilen en az 1 (bir) tane tam zamanlı Gıda Mühendisi çalıştırıldığına dair SGK döküm belgesi,

ı- İlk ilan tarihinden sonra alınmış üye olduğu/olacağı Meslek Odasından ihaleye katılmasında sakınca olmadığını belirtilen ihale durum belgesi.

i- Şartnamenin okunup kabul edildiğine dair yazılı taahhütname,

j- Şartname bedeli olan 1.000,00 TL'nin yatırıldığına dair banka dekontu. (İhaleye girecek isteklilerin şartnameyi alması zorunludur. Doküman bedeli Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi nezdindeki TR88 0001 0001 3145 0965 8552 11 numaralı hesabına yatırılacaktır.)

k- Geçici Teminat Mektubu. (Teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi nezdindeki TR88 0001 0001 3145 0965 8552 11 numaralı hesabına yatırıldığına ilişkin makbuz ile birlikte hazırlanan teklif dosyası ihalenin başlama saatinden önce Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.)



İlan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02352571



