Giriş Tarihi: 05.12.2025 00:00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından
|Bulunduğu Yer
|Niteliği
|Ada/Parsel No
|Yüzölçümü
|Kira Süresi
|Kiralama Amacı
|Üç Yıllık Tahmini Kira Bedeli (TL)
|Geçici Teminatı(TL)
|İhale Tarihi
|İhale Saati
|
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Kantin-Kafeteryası
|
Bina
|
134/91
|
323,46 m²
|
3 yıl
|
Kantin, Kafeterya olarak kullanılmak üzere
|
27.000.000,00
|
4.050.000,00
|
16.12.2025
|
14:00
3) Yukarıdaki belgelere ek olmak üzere;
a- Nüfus Cüzdanı fotokopisi veya tasdikli bir örneği. (T.C. Kimlik Numarası olacaktır. İhale sırasında nüfus cüzdanının aslı komisyonca görülmek istenirse ibraz edilecektir.)
b- Sabıka Kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından ilk ilan tarihinden sonra veya ihalenin yapıldığı gün alınmış Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede "Adli Sicil Kaydı" veya "Adli Sicil Arşiv Kaydı" var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir. (Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili kişi için verilecektir.)
c- Adres, telefon, faks ve varsa elektronik posta adresi bilgileri,
d- İhale ilan tarihinden itibaren son 5 (beş) yıl içerisinde alınmış Kamu veya Özel Sektörde en az 1 (bir) yıl 500 yatak ve üzeri hastane ve/veya 500 yataklı eğitim ve araştırma hastanesinde kantin veya kafeterya işletmecisi olarak hizmet verdiğini gösteren İş Deneyim Belgesi ile ayrıca işletilen bu yerlerden ilk ilan tarihi itibariyle herhangi bir kira, elektrik ve su borcu olmadığını gösterir idare onaylı resmi yazı.
e- İlk İlan tarihinden önce istekliler adına düzenlenmiş, TSE- Türk Standartları Enstitüsünden alınmış ve ihale tarihi itibariyle halen süresi devam eden TS 13284 Hizmet Yeterlilik Belgesi.
f- İlk İlan tarihinden önce istekliler adına düzenlenmiş, TSE- Türk Standartları Enstitüsünden alınmış ve ihale tarihi itibariyle halen süresi devam eden TS 7244 Hizmet Yeterlilik Belgesi.
g- İstekliler adına düzenlenmiş ilk ilan tarihinden önce alınmış TÜRKAK (Türk Akreditasyon Kurumu) onaylı Gıda Güvenliği Kalite Yönetim Sistemine dair ISO 22000 Belgesi.
h- İstekli firmanın bünyesinde ilk ilan tarihi itibariyle, son 6 (altı) aydır fiilen en az 1 (bir) tane tam zamanlı Gıda Mühendisi çalıştırıldığına dair SGK döküm belgesi,
ı- İlk ilan tarihinden sonra alınmış üye olduğu/olacağı Meslek Odasından ihaleye katılmasında sakınca olmadığını belirtilen ihale durum belgesi.
i- Şartnamenin okunup kabul edildiğine dair yazılı taahhütname,
j- Şartname bedeli olan 1.000,00 TL'nin yatırıldığına dair banka dekontu. (İhaleye girecek isteklilerin şartnameyi alması zorunludur. Doküman bedeli Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi nezdindeki TR88 0001 0001 3145 0965 8552 11 numaralı hesabına yatırılacaktır.)
k- Geçici Teminat Mektubu. (Teminat bedelinin nakit olarak yatırılması halinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi nezdindeki TR88 0001 0001 3145 0965 8552 11 numaralı hesabına yatırıldığına ilişkin makbuz ile birlikte hazırlanan teklif dosyası ihalenin başlama saatinden önce Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.)
İlan olunur.
