T.C.
BORNOVA BELEDİYESİ
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZ MAL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI
1)
|Sıra
No
|İlçesi
Mahallesi
|Adres
Pafta/
Ada/
Parsel
|Cinsi
|Yüz ölçümü
(m2)
|Tahmini
(Muhammen)
Bedel
(TL)
|Geçici Teminatı
(TL)
|Fiili Durumu
|
İhale
Tarihi
|
İhale
Saati
|1
|Bornova
Altındağ
|14908 parsel
|Arsa
|246,52
|6.163.000,00
|184.890,00
|İşgalli
|18.12.2025
|09:00
|2
|Bornova
Altındağ
|1981 parsel
|2 kargir ev, dam ve hela
|350,00
|5.250.000,00
|157.500,00
|İşgalli
|
18.12.2025
|09:10
|3
|Bornova
Altındağ
|5227 parsel
|Arsa
|146,00
|1.900.000,00
|57.000,00
|İşgalli
|18.12.2025
|09:20
|4
|Bornova
Altındağ
|7546 ada 2 parsel
|Arsa
|109,00
|1.310.000,00
|39.300,00
|İşgalli
|18.12.2025
|09:30
|5
|Bornova
Altındağ
|7546 ada 9 parsel
|1 katlı bina
|123,00
|1.500.000,00
|45.000,00
|-
|18.12.2025
|09:40
|6
|Bornova
Egemenlik
|10927 ada
2 parsel
|Zeytin Ağaçlı Tarla
|1.328,76
|39.900.000,00
|1.197.000,00
|İşgalli
|18.12.2025
|09:50
|7
|Bornova
Ergene
|3543 ada
7 parsel
|Arsa
|84,00
|2.940.000,00
|88.200,00
|-
|18.12.2025
|10:00
|8
|Bornova
Ergene
|3543 ada
26 parsel
|Arsa
|75,72
|2.700.000,00
|81.000,00
|-
|18.12.2025
|10:10
|9
|Bornova
Ergene
|3543 ada
27 parsel
|Arsa
|76,07
|2.700.000,00
|81.000,00
|-
|18.12.2025
|10:20
|10
|Bornova
Ergene
|3543 ada
28 parsel
|Arsa
|75,97
|2.700.000,00
|81.000,00
|-
|18.12.2025
|10:30
|11
|Bornova
Ergene
|3543
ada29 parsel
|Arsa
|76,67
|2.700.000,00
|81.000,00
|-
|18.12.2025
|10:40
|12
|Bornova
Ergene
|3543
ada
30 parsel
|Arsa
|75,24
|2.650.000,00
|79.500,00
|-
|18.12.2025
|10:50
|13
|Bornova
Ergene
|3555 ada
23 parsel
|Arsa
|43,00
|1.505.000,00
|45.150,00
|İşgalli
|18.12.2025
|11:00
|14
|Bornova
Ergene
|4873 ada
10 parsel
|Avlulu 1 Katlı Ev
|211,00
|8.440.000,00
|253.200,00
|İşgalli
|18.12.2025
|11:10
|15
|Bornova
Ergene
|4884 ada
5 parsel
|Avlulu 1 Katlı Ev
|234,00
|10.530.000,00
|315.900,00
|İşgalli
|18.12.2025
|11:20
|16
|Bornova
Ergene
|474 ada
162 parsel
|Tarla
|1.080,59
|27.555.100,00
|826.653,00
|-
|18.12.2025
|11:30
|17
|Bornova
Ergene
|474 ada
177 parsel
|Tarla
|488,00
|12.444.000,00
|373.320,00
|
|18.12.2025
|11:40
|18
|Bornova
Ergene
|4884 ada
7 parsel
|Avlulu 1 katlı ev
|240,00
|10.800.000,00
|324.000,00
|-
|18.12.2025
|11:50
|19
|Bornova
Ergene
|8172 ada
12 parsel
|Arsa
|155,00
|4.960.000,00
|148.800,00
|-
|18.12.2025
|12:00
|20
|Bornova
Ergene
|8172 ada
13 parsel
|Arsa
|143,00
|4.576.000,00
|137.280,00
|-
|18.12.2025
|12:30
|21
|Bornova
Ergene
|8172
ada
14 parsel
|Arsa
|205,00
|6.560.000,00
|196.800,00
|-
|18.12.2025
|12:40
|22
|Bornova
Ergene
|8172
ada
15 parsel
|Arsa
|290,00
|9.280.000,00
|278.400,00
|-
|18.12.2025
|12:50
|23
|Bornova
Gürpınar
|535 ada
2 parsel
|Arsa
|371,00
|8.000.000,00
|240.000,00
|-
|18.12.2025
|13:00
|24
|Bornova
Gürpınar
|535 ada
3 parsel
|Arsa
|360.00
|7.500.000,00
|225.000,00
|-
|18.12.2025
|13:10
|25
|Bornova
Gürpınar
|22543 ada
3 parsel
|Arsa
|214,87
|6.500.000,00
|195.000,00
|-
|18.12.2025
|13:20
|26
|Bornova
Gürpınar
|22543
ada
4 parsel
|Arsa
|255,25
|7.700.000,00
|231.000,00
|-
|18.12.2025
|13:30
|27
|Bornova
Gürpınar
|22543 ada 5 parsel
|Arsa
|270,69
|8.150.000,00
|244.500,00
|-
|18.12.2025
|13:40
|28
|Bornova
Gürpınar
|22582 ada 8 parsel
|Arsa
|327,91
|6.000.000,00
|180.000,00
|-
|18.12.2025
|13:50
|29
|Bornova
Pınarbaşı
Gürpınar
|13098 ada
4 parsel
|Arsa
|5.257,00
|110.000.000,00
|3.300.000,00
|İşgalli
|18.12.2025
|14:00
|30
|Bornova
Gürpınar
|13078 ada
5 parsel
|Arsa
|2.339,00
|53.750.000,00
|1.612.500,00
|İşgalli
|18.12.2025
|14:10
|31
|Bornova
Pınarbaşı
Gürpınar
|543 ada
1 parsel
|Arsa
|658,00
|16.450.000,00
|493.500,00
|-
|18.12.2025
|14:20
|32
|Bornova
Pınarbaşı
Gürpınar
|13079 ada
1 parsel
|Arsa
|764,00
|19.100.000,00
|573.000,00
|-
|18.12.2025
|14:30
|33
|Bornova
Işıklar
|11061 ada
4 parsel
|Arsa
|2.067,00
|65.000.000,00
|1.950.000,00
|-
|18.12.2025
|14:40
|34
|Bornova
Işıklar
|11022
Ada
5 parsel
|Arsa
|626,00
|25.040.000,00
|751.200,00
|-
|18.12.2025
|14:50
|35
|Bornova Kemalpaşa
|401
ada
5 parsel
|Arsa
|1.455,00
|53.000.000,00
|1.590.000,00
|İşgalli
|18.12.2025
|15:00
|36
|Bornova
Kemalpaşa
|13087
Ada
3parsel
|Arsa
|800,00
|33.000.000,00
|990.000,00
|Kiracılı
|18.12.2025
|15:10
|37
|Bornova
Kemalpaşa
|13091 ada
1 parsel
|Arsa
|911,00
|28.500.000,00
|855.000,00
|-
|18.12.2025
|15:20
|38
|Bornova
Kemalpaşa
|507 ada
8 parsel
|Arsa
|201,00
|4.020.000,00
|120.600,00
|-
|18.12.2025
|15:30
|39
|Bornova
Naldöken
|18876 ada
8 parsel
|Arsa
|765,00
|15.300,000,00
|459.000,00
|-
|18.12.2025
|15:40
|40
|Bornova
Naldöken
|8826 ada
6 parsel
|Arsa
|242,96
|3.644.000,00
|109.320,00
|-
|18.12.2025
|15:50
|41
|Bornova
Naldöken
|8826 ada 13 parsel
|Arsa
|102,67
|1.540.000,00
|46.200,00
|-
|18.12.2025
|16:00
|42
|Bornova
Yaka
|162 ada 34 parsel
|Bağ
|9.249,88
|30.062.110,00
|901.863,30
|-
|18.12.2025
|16:10
|43
|Bornova
Kayadibi
|171 ada 1 parsel
|Köy
Kahve
hanesi
|
983,74 (67,00 m² zemin kat + bahçe)
|60.000,00
|1.800,00
|-
|18.12.2025
|16:20
|44
|Bornova
Çamiçi
|117 ada 1 parsel
|Kafeterya
|74,50 m²
(30,00 m² bina + 44,50 açık alan)
|60.000,00
|
1.800,00
|-
|18.12.2025
|16:30
|45
|Bornova
Karaçam
|Karaçam Caddesi No:48/B
|Köy
Kahve
hanesi
|97,00
|60.000,00
|1.800,00
|İşgalli
|18.12.2025
|16:40
|46
|Bornova
Ergene
|452 Sokak
|WC
|11,00
|60.000,00
|1.800,00
|İşgalli
|18.12.2025
|16:50
|47
|Bornova
Işıklar
|22326 ada 6 parsel
|Konut
|197,60
|120.000,00
|3.600,00
|İşgalli
|18.12.2025
|17:00
|48
|Bornova
Barbaros
|9085 ada 1 parsel
|ATM
|6,00
|240.000,00
|7.200,00
|İşgalli
|18.12.2025
|17:10
|49
|Bornova
Kazımdirik
|412 Sokak
No:39
3. Sanayi Sitesi
|Ofis ve işyeri
|188,00
|240.000,00
|7.200,00
|İşgalli
|18.12.2025
|17:20
|50
|Bornova
Gökdere
|22030 ada 7 parsel
|Köy
Kahve
hanesi
|122,00
(40,00 m² zemin kat +82,00 m² bahçe)
|60.000,00
|1.800,00
|-
|18.12.2025
|17:30
Yukarıda1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41. ve 42. sırada özellikleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile 18.12.2025 Perşembe
günü ve yukarıda belirtilen saatlerde Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi (Bornova Büyük Park içi - Bornova Belediyesi Meclis Salonu) nde satışı yapılacaktır.
Kapalı Teklif Usulü
Tekliflerin hazırlanması:
Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.
Tekliflerin verilmesi:
Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğü'ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının yani Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nün adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.
Komisyon başkanlığına yani Yazı İşleri Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
Dış zarfların açılması:
Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.
Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.
İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması:
Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı olarak Encümen Başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı olarak Encümen Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.
Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.
Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.
Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.
Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
A. Gerçek kişi olması halinde;
- Tebligat için adres beyanı,
- T.C. Kimlik aslı, fotokopisi veya kimlik numarası beyanı,
- Noter tasdikli imza beyannamesi,
- 2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu
(Geçici teminat mektubu şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*,
B. Tüzel kişi olması halinde,
- Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi,
- Başvuru dilekçesi (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)**,
- Teklif mektubu (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)***.
- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,
- Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,
- Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
- Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
- Derneklerden, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
- 2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu
(Geçici teminat mektubu şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*,
C. Ortak girişimlerden,
- Başvuru dilekçesi (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)**,
- Teklif mektubu (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)***.
- Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
- Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
* Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu
** Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru dilekçesi
*** Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihaleyi yapacak olan Encümen / Komisyon Başkanlığı'na teslim edilmek üzere Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilebilir veya iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Ancak postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
2)
Yukarıda 43,44,45,46,47,48,49.ve 50. sırada özellikleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile 18.12.2025 Perşembe günü ve yukarıda belirtilen saatlerde
Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi (Bornova Büyük Park içi - Bornova Belediyesi Meclis Salonu) nda kiralama ihalesi yapılacaktır. Taşınmazlar 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup muhammen bedel yıllık bedeldir.
Taşınmazlar için isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.
A. Gerçek kişi olması halinde;
B. Tüzel kişi olması halinde,
- Tebligat için adres beyanı,
- T.C. Kimlik aslı, fotokopisi veya kimlik numarası beyanı,
- Noter tasdikli imza beyannamesi,
- 2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu,
- Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi,
- İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,
- Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,
- Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,
- Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,
- Derneklerden, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,
- 2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu,
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.
Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihaleyi yapacak olan Encümen / Komisyon Başkanlığı'na teslim edilmek üzere Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilebilir veya iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Ancak postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
3) Taşınmaz malların 43,44,45,46,50. sırada yer alan taşınmazdan yıllık kira bedelleri üzerinden KDV alınır.
4)İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.
5) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İlan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02351884