T.C.

BORNOVA BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ VE KİRALAMA İLANI

Sıra

No İlçesi

Mahallesi Adres

Pafta/

Ada/

Parsel Cinsi Yüz ölçümü

(m2) Tahmini

(Muhammen)

Bedel

(TL) Geçici Teminatı

(TL) Fiili Durumu

İhale

Tarihi

İhale

Saati 1 Bornova

Altındağ 14908 parsel Arsa 246,52 6.163.000,00 184.890,00 İşgalli 18.12.2025 09:00 2 Bornova

Altındağ 1981 parsel 2 kargir ev, dam ve hela 350,00 5.250.000,00 157.500,00 İşgalli

18.12.2025 09:10 3 Bornova

Altındağ 5227 parsel Arsa 146,00 1.900.000,00 57.000,00 İşgalli 18.12.2025 09:20 4 Bornova

Altındağ 7546 ada 2 parsel Arsa 109,00 1.310.000,00 39.300,00 İşgalli 18.12.2025 09:30 5 Bornova

Altındağ 7546 ada 9 parsel 1 katlı bina 123,00 1.500.000,00 45.000,00 - 18.12.2025 09:40 6 Bornova

Egemenlik 10927 ada

2 parsel Zeytin Ağaçlı Tarla 1.328,76 39.900.000,00 1.197.000,00 İşgalli 18.12.2025 09:50 7 Bornova

Ergene 3543 ada

7 parsel Arsa 84,00 2.940.000,00 88.200,00 - 18.12.2025 10:00 8 Bornova

Ergene 3543 ada

26 parsel Arsa 75,72 2.700.000,00 81.000,00 - 18.12.2025 10:10 9 Bornova

Ergene 3543 ada

27 parsel Arsa 76,07 2.700.000,00 81.000,00 - 18.12.2025 10:20 10 Bornova

Ergene 3543 ada

28 parsel Arsa 75,97 2.700.000,00 81.000,00 - 18.12.2025 10:30 11 Bornova

Ergene 3543

ada29 parsel Arsa 76,67 2.700.000,00 81.000,00 - 18.12.2025 10:40 12 Bornova

Ergene 3543

ada

30 parsel Arsa 75,24 2.650.000,00 79.500,00 - 18.12.2025 10:50 13 Bornova

Ergene 3555 ada

23 parsel Arsa 43,00 1.505.000,00 45.150,00 İşgalli 18.12.2025 11:00 14 Bornova

Ergene 4873 ada

10 parsel Avlulu 1 Katlı Ev 211,00 8.440.000,00 253.200,00 İşgalli 18.12.2025 11:10 15 Bornova

Ergene 4884 ada

5 parsel Avlulu 1 Katlı Ev 234,00 10.530.000,00 315.900,00 İşgalli 18.12.2025 11:20 16 Bornova

Ergene 474 ada

162 parsel Tarla 1.080,59 27.555.100,00 826.653,00 - 18.12.2025 11:30 17 Bornova

Ergene 474 ada

177 parsel Tarla 488,00 12.444.000,00 373.320,00 18.12.2025 11:40 18 Bornova

Ergene 4884 ada

7 parsel Avlulu 1 katlı ev 240,00 10.800.000,00 324.000,00 - 18.12.2025 11:50 19 Bornova

Ergene 8172 ada

12 parsel Arsa 155,00 4.960.000,00 148.800,00 - 18.12.2025 12:00 20 Bornova

Ergene 8172 ada

13 parsel Arsa 143,00 4.576.000,00 137.280,00 - 18.12.2025 12:30 21 Bornova

Ergene 8172

ada

14 parsel Arsa 205,00 6.560.000,00 196.800,00 - 18.12.2025 12:40 22 Bornova

Ergene 8172

ada

15 parsel Arsa 290,00 9.280.000,00 278.400,00 - 18.12.2025 12:50 23 Bornova

Gürpınar 535 ada

2 parsel Arsa 371,00 8.000.000,00 240.000,00 - 18.12.2025 13:00 24 Bornova

Gürpınar 535 ada

3 parsel Arsa 360.00 7.500.000,00 225.000,00 - 18.12.2025 13:10 25 Bornova

Gürpınar 22543 ada

3 parsel Arsa 214,87 6.500.000,00 195.000,00 - 18.12.2025 13:20 26 Bornova

Gürpınar 22543

ada

4 parsel Arsa 255,25 7.700.000,00 231.000,00 - 18.12.2025 13:30 27 Bornova

Gürpınar 22543 ada 5 parsel Arsa 270,69 8.150.000,00 244.500,00 - 18.12.2025 13:40 28 Bornova

Gürpınar 22582 ada 8 parsel Arsa 327,91 6.000.000,00 180.000,00 - 18.12.2025 13:50 29 Bornova

Pınarbaşı

Gürpınar 13098 ada

4 parsel Arsa 5.257,00 110.000.000,00 3.300.000,00 İşgalli 18.12.2025 14:00 30 Bornova

Gürpınar 13078 ada

5 parsel Arsa 2.339,00 53.750.000,00 1.612.500,00 İşgalli 18.12.2025 14:10 31 Bornova

Pınarbaşı

Gürpınar 543 ada

1 parsel Arsa 658,00 16.450.000,00 493.500,00 - 18.12.2025 14:20 32 Bornova

Pınarbaşı

Gürpınar 13079 ada

1 parsel Arsa 764,00 19.100.000,00 573.000,00 - 18.12.2025 14:30 33 Bornova

Işıklar 11061 ada

4 parsel Arsa 2.067,00 65.000.000,00 1.950.000,00 - 18.12.2025 14:40 34 Bornova

Işıklar 11022

Ada

5 parsel Arsa 626,00 25.040.000,00 751.200,00 - 18.12.2025 14:50 35 Bornova Kemalpaşa 401

ada

5 parsel Arsa 1.455,00 53.000.000,00 1.590.000,00 İşgalli 18.12.2025 15:00 36 Bornova

Kemalpaşa 13087

Ada

3parsel Arsa 800,00 33.000.000,00 990.000,00 Kiracılı 18.12.2025 15:10 37 Bornova

Kemalpaşa 13091 ada

1 parsel Arsa 911,00 28.500.000,00 855.000,00 - 18.12.2025 15:20 38 Bornova

Kemalpaşa 507 ada

8 parsel Arsa 201,00 4.020.000,00 120.600,00 - 18.12.2025 15:30 39 Bornova

Naldöken 18876 ada

8 parsel Arsa 765,00 15.300,000,00 459.000,00 - 18.12.2025 15:40 40 Bornova

Naldöken 8826 ada

6 parsel Arsa 242,96 3.644.000,00 109.320,00 - 18.12.2025 15:50 41 Bornova

Naldöken 8826 ada 13 parsel Arsa 102,67 1.540.000,00 46.200,00 - 18.12.2025 16:00 42 Bornova

Yaka 162 ada 34 parsel Bağ 9.249,88 30.062.110,00 901.863,30 - 18.12.2025 16:10 43 Bornova

Kayadibi 171 ada 1 parsel Köy

Kahve

hanesi

983,74 (67,00 m² zemin kat + bahçe) 60.000,00 1.800,00 - 18.12.2025 16:20 44 Bornova

Çamiçi 117 ada 1 parsel Kafeterya 74,50 m²

(30,00 m² bina + 44,50 açık alan) 60.000,00

1.800,00 - 18.12.2025 16:30 45 Bornova

Karaçam Karaçam Caddesi No:48/B Köy

Kahve

hanesi 97,00 60.000,00 1.800,00 İşgalli 18.12.2025 16:40 46 Bornova

Ergene 452 Sokak WC 11,00 60.000,00 1.800,00 İşgalli 18.12.2025 16:50 47 Bornova

Işıklar 22326 ada 6 parsel Konut 197,60 120.000,00 3.600,00 İşgalli 18.12.2025 17:00 48 Bornova

Barbaros 9085 ada 1 parsel ATM 6,00 240.000,00 7.200,00 İşgalli 18.12.2025 17:10 49 Bornova

Kazımdirik 412 Sokak

No:39

3. Sanayi Sitesi Ofis ve işyeri 188,00 240.000,00 7.200,00 İşgalli 18.12.2025 17:20 50 Bornova

Gökdere 22030 ada 7 parsel Köy

Kahve

hanesi 122,00

(40,00 m² zemin kat +82,00 m² bahçe) 60.000,00 1.800,00 - 18.12.2025 17:30

Tebligat için adres beyanı,

T.C. Kimlik aslı, fotokopisi veya kimlik numarası beyanı,

Noter tasdikli imza beyannamesi,

2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu

Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi,

Başvuru dilekçesi (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)**,

Teklif mektubu (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)***.

İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,

Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,

Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

Derneklerden, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu

Başvuru dilekçesi (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)**,

Teklif mektubu (şartname ekinde yer alan standart forma uygun)***.

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için bu maddedeki (A) ve (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

Tebligat için adres beyanı,

T.C. Kimlik aslı, fotokopisi veya kimlik numarası beyanı,

Noter tasdikli imza beyannamesi,

2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu,

Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait noter tasdikli imza beyannamesi,

İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş imza sirküleri,

Vekaleten ihaleye iştirak edeceklerden noter tasdikli vekaletname ve vekile ait noter onaylı imza beyannamesi,

Vakıflardan, odalardan, federasyonlardan, kooperatiflerden veya konfederasyonlardan ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü,

Derneklerde, ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi,

Derneklerden, dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti,

2886 sayılı Kanuna uygun olarak düzenlenmiş geçici teminat mektubu veya makbuzu,

Yukarıda1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41. ve 42. sırada özellikleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Kanunun 36. maddesi gereğince kapalı teklif usulü ilegünü ve yukarıda belirtilen saatlerde Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi (Bornova Büyük Park içi - Bornova Belediyesi Meclis Salonu) nde satışı yapılacaktır.Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğü'ne verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının yani Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'nün adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına teslim edilmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğü'ne ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.Komisyon başkanlığına yani Yazı İşleri Müdürlüğü'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak, istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır.Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iç zarfları açılmayarak başkaca işleme konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye katılamazlar.Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar açılmadan önce, ihaleye katılacaklardan başkası ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı olarak Encümen Başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı olarak Encümen Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan veya 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddenin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez.Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.Ancak, geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda bu işlem, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dahil edilmek suretiyle yapılır.Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca ikinci bir tutanakla tespit edilir.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.(Geçici teminat mektubu şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*,(Geçici teminat mektubu şartname ekinde yer alan standart forma uygun olmalıdır)*,* Şartname ekinde yer alan standart forma uygun geçici teminat mektubu** Şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru dilekçesi*** Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubuİstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihaleyi yapacak olan Encümen / Komisyon Başkanlığı'na teslim edilmek üzere Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilebilir veya iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Ancak postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.Yukarıda 43,44,45,46,47,48,49.ve 50. sırada özellikleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı KanununBornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi (Bornova Büyük Park içi - Bornova Belediyesi Meclis Salonu) nda kiralama ihalesi yapılacaktır. Taşınmazlar 3 (üç) yıllığına kiraya verilecek olup muhammen bedel yıllık bedeldir.Taşınmazlar için isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında sunmaları gerekir.

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır.

Teklifler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihaleyi yapacak olan Encümen / Komisyon Başkanlığı'na teslim edilmek üzere Bornova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü'ne teslim edilebilir veya iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Ancak postada vaki olabilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3) Taşınmaz malların 43,44,45,46,50. sırada yer alan taşınmazdan yıllık kira bedelleri üzerinden KDV alınır.

4)İhaleye ait şartname ve diğer belgeler mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde bedelsiz olarak görülebilir veya isteklilere bedelsiz olarak verilir.

5) Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02351884













