2025/8 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
T.C.
GİRESUN
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr
adresi üzerinden 2025/8 SATIŞ
sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri:
Giresun, Merkez, Hacısiyam Mah. 46 ada 4 parsel; Arsavasfındadır Davalı parsel hisseli olupüzerinde zemin kat+3 adet normal katlı olan toplamda dört katlıbetonarme yapılmış yapı bulunmaktadır. Hacısiyam mahallesinde bulunan parsel şehir imar planı içerisinde kalmaktadır.bodrum kat hariç 4 katlı yapı yapılmaktadır.Parsel üzerindeki betonarme mesken olan yapının zemin kat yapı alanı : 84.63 m2 dir. normal kat yapı alanı : 84.63 m2 dir. Hesaplamada kullanılacak yapı alanı : 84.63 m2+3 kat*84.63m2 = 338.52 m2 dir. Yapının yapım yüzdesi oranı tüm katlarında tamdır. Yapı yaklaşık 30 yıllıkkadar olup yaşı itibari ile yıpranma payı oranı %30 civarındadır.
Yüzölçümü :
162,61 m2
Arsa Payı:
Tapu kaydındaki gibidir
İmar Durumu:
Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde, bitişik nizam ticari konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti:
9.191.044,80 TL
KDV Oranı:
%10 Kaydındaki Şerhler:
Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
Özellikleri:
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 12:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 12:30
Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 12:30
Giresun, Merkez, YalıMah, 1806 ada 48 parsel;Fındık bahçesi vasfındadır.üzerinde 2 katlı yığma tarzda yapılmış ev vardır.Yalı mahallesinde bulunan parsel şehir imar planı dışında plansız sahada kalmaktadır. Parselkadastro parselidir. Parselin bulunduğu yapı adasında yapılaşma bulunmamaktadır. Alt yapıhizmetleri faal durumda değildir. Parselin kuzey-batı cephesinde yol vardır. Parsel mevki olarakkuzey-batı yöne eğimli konumdadır. Parsel üzerine mücavir alan şartlarına göre 2 katlı yapıyapılmaktadır.Parsel üzerinde mevcutta 2 katlı mesken olan yapı bulunmaktadır.a)İki katlı mesken olan ev : Taşınmaz parsel üzerinde iki katlı yığma ev olan yapı vardır. Yapı iki katlı olup bodrum katıdepoolup zemin katı mesken olarak kullanılmaktadır. b- Tek katlı mesken olan ev : Taşınmaz parsel üzerinde tek katlıtuğla duvardan yığma yapılmış mesken ve depo olarak mevsimlik kullanılan ev vardır.
Yüzölçümü:
4.120,49 m2 Arsa Payı:
Tapu kaydındaki gibidir İmar Durumu:
Şehir imar planı dışında imarsız sahada kalmaktadır. Kıymeti:
7.893.222,00 TL KDV Oranı:
Arsa %10, 2 Katlı Yapının Mesken Olarak Kullanılan Bölümü % 10, Depo olarak kullanılan bölümü %20, Tek Katlı Yapı % 20 (Depo ve Mesken olarak kullanılmasından dolayı) Kaydındaki Şerhler:
Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 11:00
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 11:00
Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 11:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
