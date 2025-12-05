Örnek No:55*

T.C.

GİRESUN

2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 12:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 12:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 12:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 12:30

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/02/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/02/2026 - 11:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 11:00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 11:00

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Giresun, Merkez, Hacısiyam Mah. 46 ada 4 parsel; Arsavasfındadır Davalı parsel hisseli olupüzerinde zemin kat+3 adet normal katlı olan toplamda dört katlıbetonarme yapılmış yapı bulunmaktadır. Hacısiyam mahallesinde bulunan parsel şehir imar planı içerisinde kalmaktadır.bodrum kat hariç 4 katlı yapı yapılmaktadır.Parsel üzerindeki betonarme mesken olan yapının zemin kat yapı alanı : 84.63 m2 dir. normal kat yapı alanı : 84.63 m2 dir. Hesaplamada kullanılacak yapı alanı : 84.63 m2+3 kat*84.63m2 = 338.52 m2 dir. Yapının yapım yüzdesi oranı tüm katlarında tamdır. Yapı yaklaşık 30 yıllıkkadar olup yaşı itibari ile yıpranma payı oranı %30 civarındadır.162,61 m2Tapu kaydındaki gibidirBelediye ve mücavir alan sınırları içerisinde, bitişik nizam ticari konut alanında kalmaktadır.9.191.044,80 TL%10Tapu kaydındaki gibidirGiresun, Merkez, YalıMah, 1806 ada 48 parsel;Fındık bahçesi vasfındadır.üzerinde 2 katlı yığma tarzda yapılmış ev vardır.Yalı mahallesinde bulunan parsel şehir imar planı dışında plansız sahada kalmaktadır. Parselkadastro parselidir. Parselin bulunduğu yapı adasında yapılaşma bulunmamaktadır. Alt yapıhizmetleri faal durumda değildir. Parselin kuzey-batı cephesinde yol vardır. Parsel mevki olarakkuzey-batı yöne eğimli konumdadır. Parsel üzerine mücavir alan şartlarına göre 2 katlı yapıyapılmaktadır.Parsel üzerinde mevcutta 2 katlı mesken olan yapı bulunmaktadır.a)İki katlı mesken olan ev : Taşınmaz parsel üzerinde iki katlı yığma ev olan yapı vardır. Yapı iki katlı olup bodrum katıdepoolup zemin katı mesken olarak kullanılmaktadır. b- Tek katlı mesken olan ev : Taşınmaz parsel üzerinde tek katlıtuğla duvardan yığma yapılmış mesken ve depo olarak mevsimlik kullanılan ev vardır.4.120,49 m2Tapu kaydındaki gibidirŞehir imar planı dışında imarsız sahada kalmaktadır.7.893.222,00 TLArsa %10, 2 Katlı Yapının Mesken Olarak Kullanılan Bölümü % 10, Depo olarak kullanılan bölümü %20, Tek Katlı Yapı % 20 (Depo ve Mesken olarak kullanılmasından dolayı)Tapu kaydındaki gibidir

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

