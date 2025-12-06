DÜZELTME İLANI

PARK TADİLATI VE PARK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2025/2147046 1- İdarenin 1.1. Adı : SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1.2. Adresi : ABDURRAHMANGAZİ MAH. ENDERUN CAD. SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI NO: 2 İÇ KAPI NO: 1 SANCAKTEPE / İSTANBUL SANCAKTEPE/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02166223333 1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı 2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 03.12.2025 - 5504 2.2. Gazetenin adı, internet haber sitesi ve tarihi (yayımlanmış ise) : İSTİKLAL – www.sabah.com.tr 03.12.2025 3- Düzeltilen [madde/maddeler ]

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02353664