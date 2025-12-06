Giriş Tarihi: 07.12.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 00:23
DÜZELTME İLANI
PARK TADİLATI VE PARK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
|İhale Kayıt Numarası (İKN)
|:
|2025/2147046
|1- İdarenin
|1.1. Adı
|:
|SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
|1.2. Adresi
|:
|ABDURRAHMANGAZİ MAH. ENDERUN CAD. SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI NO: 2 İÇ KAPI NO: 1 SANCAKTEPE / İSTANBUL SANCAKTEPE/İSTANBUL
|1.3. Telefon numarası
|:
|02166223333
|1.4. Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet adresi
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı
|2.1. Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
|:
|03.12.2025 - 5504
|2.2. Gazetenin adı, internet haber sitesi ve tarihi (yayımlanmış ise)
|:
|İSTİKLAL – www.sabah.com.tr 03.12.2025
|3- Düzeltilen [madde/maddeler ]
4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02353664