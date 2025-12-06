İ L A N

T.C. BAKIRKÖY 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/670 Esas

Mahkememizden verilen 20/05/2022 tarih ve 2022/548 Esas 2022/547 sayılı kararı ile Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemelerinin görevli olduğu şeklinde kararın davalı vekili tarafından istinaf edilerek İstanbul BAM 54. Hukuk Dairesi 2023/693 Esas 2023/470 Karar sayılı ilamıyla mahkememizin görevli olması sonucu bozularak Mahkememizin 2023/670 Esas sayılı dosyasında, davalı Avadis Olgun'un mirasçısı olarak davaya dahil edilmiş olup, adresi tespit edilemeyen bilinen son adresi Amerika Birleşik Devleti olan dahili davalı ARİS SOGOMAN OLGUN'a (Yakut ve Avadis oğlu 10/05/1958 doğumlu) dava dilekçesi, karar ilamı, bozma-tensip zaptı, son duruşma zaptı ve dahili dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; tebligat şerhinin; "Dava dilekçesinde belirtilen iddialara karşı belirlenen ön inceleme gün ve saatinde duruşma salonunda hazır olmanız, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi halinde, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği ve diğer tarafın, onun muvafakati olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceğ ve iddiaları inkar etmiş sayılacağı hususunun" ekli şerhli tebliğ yapılarak, davacı vekilinin dava dilekçesinde müvekkil ve davalıların hissedar oldukları; dava konusu İstanbul ili Bakırköy ilçesi Yeşilköy Mahallesi 42 pafta 628 ada 11 parselde dükkan niteliğindeki taşınmaza ilişkin gayrimenkulde apartmanın alt katında eski kazan dairesine bitişik eski kömür deposunda krokide işaretli bölümün davalılar Avadis Olgun, Nurhan Olgun, Yakut Olgun, Nareg Yağcıoğlu ve Avadis Temelsiz adına kayıtlı payların tapusunun iptali ile müvekkili adına tapuya tescil edilmesini yönetim planındaki kullanım biçimini değiştiren bu hususun yönetim planı değişikliği olarak da şerhini, davalı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü hakkındaki talep ve davasının sadece bu hususla sınırlı olarak kabulünü, tapu iptal ve tescil talebinin kabul edilmemesi halinde, HMK Mad. 107 uyarınca hesaplandığında arttırılmak kaydıyla devir konusu yerlerin bilirkişi tarafından hesaplanacak güncel değerine karşılık 1.000,00 TL'nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalılar Avadis Olgun, Nurhan Olgun, Yakut Olgun, Nareg Yağcıoğlu ve Avadis Temelsiz'den tahsili ile müvekkiline ödenmesini talep ve dava etmiş olup dava dilekçesine HMK 139. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde dava dilekçesine itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız hususu ve duruşmanın 12/02/2026 günü saat: 11:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 21/11/2025

