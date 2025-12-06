İ L A N

T.C. İSTANBUL 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/104 Esas

DAVALI : NABAHANİ ABDULRAHMAN COSH- 29923898044

Davacı SEMA COSH ile Davalı NABAHANİ ABDULRAHMAN COSH arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Terk Nedeniyle) davası nedeniyle;

Tanzanya uyruklu, NABAHANİ ABDULRAHMAN COSH'un tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 26/03/2026 günü saat:10:30'da duruşmada hazır bulunmanız, HMK.nun 139.maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu davalı NABAHANİ ABDULRAHMAN COSH'a ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02353924