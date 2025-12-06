İ L A N

T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2023/1384 Esas

KARAR NO : 2025/1563

Mahkememizden verilen 07/10/2025 tarih ve 2023/1384 esas 2025/1563 karar sayılı kararı ile, İbrahim ve Hacer Halide kızı, 30/06/1932 doğumlu, 39031586634 T.C kimlik numaralı muris Mahmure KIVANÇ'a ait Beyoğlu 22. Noterliğinin 15/05/2014 tarih 08553 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamenin TMK'nın 596. maddesi gereğince açılıp okunduğunun tespitine karar verilmiştir. Muris Mahmure Kıvanç'ı mirasçıları, İbrahim ve Hacer kızı, 01/07/1917 doğumlu, 53611101390 T.C kimlik numaralı HÜRİYE'nin ve İbrahim ve Şahizer'den olma, İstanbul 01/07/1902 doğumlu, 43117451556 T.C kimlik numaralı FATMA DURDANE'nin adresleri tespit edilemediğinden, davacı vekilinin yüzüne karşı, HMK'nın 341/1 ve 345.maddeleri uyarınca, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren gerekli harç ve giderlerin karşılanması koşuluyla mahkememize veya en yakın Sulh Hukuk Mahkemesine hitaben yazılan bir dilekçe ile 2 haftalık yasal süre içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar ilanen tebliğ olunur. 03.12.2025

