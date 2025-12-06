T.C. İSTANBUL ANADOLU 31. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2019/396 Esas

KARAR NO : 2025/732

Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık, Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/10/2025 tarihli ilamı ile 165/1, 142/2.h.2 maddesi gereğince 250 TL ADLİ PARA, 6 AY HAPİS cezası ile cezalandırılan Hasan ve Müzeyyen oğlu, 01/01/1997 doğumlu, , , mah/köy nüfusuna kayıtlı RAMAZAN AYDİNÇ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ TİRAJI 50.000 nin üzerinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 04.12.2025

