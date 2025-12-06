Giriş Tarihi: 07.12.2025 00:00
2. İ L A N
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2024/838 Esas 19.11.2025
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 19.11.2025
GAİPLİĞİ İSTENİLEN
TC KİMLİK NO : 21305800492
ADI SOYADI : NARGÜL HANÇER
BABA ADI : SEYFİDAR
ANA ADI : SİNAN
DOĞUM TARİHİ : 05/03/1973
DOĞUM YERİ : HANAK
İKAMETGAH ADRESİ : İnönü Mah. 2.birlik Sk. No:10 İç Kapı No:4 Küçükçekmece/İSTANBUL
