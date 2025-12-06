Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ

2. İ L A N

Sayı : 2024/838 Esas 19.11.2025

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 19.11.2025

GAİPLİĞİ İSTENİLEN

TC KİMLİK NO : 21305800492

ADI SOYADI : NARGÜL HANÇER

BABA ADI : SEYFİDAR

ANA ADI : SİNAN

DOĞUM TARİHİ : 05/03/1973

DOĞUM YERİ : HANAK

İKAMETGAH ADRESİ : İnönü Mah. 2.birlik Sk. No:10 İç Kapı No:4 Küçükçekmece/İSTANBUL

