T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Giriş Tarihi: 11.12.2025 00:00

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.

ANKARA BATI

İCRA DAİRESİ

2014/27 İFLAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2014/27 İFLAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İli Etimesgut ilçesi Elvan Mah. 46159 ada 5 parsel B blok 3.kat 14 nolu bağımsız bölümün tam payı satışa konudur.

Site ÖzellikleriA, B, C olarak isimlendirilmiş üç konut bloğundan müteşekkildir.Çevre duvarı ve çevre düzeni tamamlanmıştır.Donatılar: açık otopark.Ana Taşınmaz Özellikleri (B Blok) 2 bodrum+zemin+3 normal katlıdır. İnşaatına 2003 yılında başlanmış olup yaklaşık 2012 yılında tamamlanmış olup yaklaşık olarak 13 yıllık yapıdır.Mesken nitelikli 16 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Cepheleri ısı yalıtım üzeri boyalıdır.Giriş kapısı ve merdiven korkulukları demir, rüzgarlık kapısı ahşap doğramadır. Giriş ve kat hollerinin zeminleri, duvarlarının yarısı ile merdiven basamakları mermer kaplama, duvarların kalan kısımları ve tavanlar alçı sıva üzeri boyalıdır.Asansör bulunmamaktadır.03.02.2025 tarih, M2206B535BAEF nolu, C sınıfı enerji kimlik belgesi mevcuttur.

Bağımsız Bölüm Özellikleri (B Blok 3 Kat 14 bb nolu Konut)

Bina girişine göre sol ön cephede yer almaktadır. Son kat konumludur. Güneybatı-Kuzeybatı cephelidir.

Proje uyarınca ve halihazırda; antre, hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc ve 2 balkon bölümlerinden müteşekkildir.Balkonlardan biri, mutfak ve oda ile bağlantılı, kısmen gömme, kısmen çıkma tip ve 13 m2 alanlı, diğeri oda ve salon ile bağlantılı, çıkma tip ve 7.4 m2 alanlıdır.Proje uyarınca ve halihazır faydalı (net) alanı 104 m2 tespit edilmiştir.Proje uyarınca ve halihazır brüt alanı 132 m2 tespit edilmiştir.

3+1 mimari formda olup salon bağımsızdır.Antre, hol, mutfak ve balkonların zeminleri ile ıslak hacimlerin zeminleri ve duvarları seramik, salon ve odaların zeminleri şap kaplama, ıslak hacimler dışındaki bölümlerin duvarları ve tavanları alçı sıva üzeri boyalı, ıslak hacimlerin tavanları düz sıva üzeri boyalıdır. Tavanlarda çatıdan geçmişte su sızması sonucu oluşan alçı boya tahribatları gözlemlenmiştir.Mutfak dolabı ve tezgahı takılmamıştır. Mutfakta tezgah arası seramikleri bulunmamaktadır.Giriş kapısı çelik, pencereler ısıcamlı ahşap doğrama olup kapılar takılmamıştır.

Wc'de alaturka tuvalet taşı mevcuttur. Diğer vitrifiye ve armatürler takılmamıştır. Priz ve anahtarlar mevcuttur.Isıtma ve sıcak su ihtiyacı doğalgazlı kombi ile sağlanacak olup kombi ve petekler takılmamıştır.Mutfak ve oda ile bağlantılı balkonda barbekü mevcuttur. Boş olup kullanılmamaktadır.

Adresi : Ankara İli Etimesgut İlçesi Ahi Mesut Mah. 2202 Cadde Komşular Konut Yapı Kooperatifi No:19B/14

Yüzölçümü : 4.000 m2

Arsa Payı : 100/4000

İmar Durumu :Taşınmazın yer aldığı parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; E:1.25, Yençok: 12.5 mt.(4 kat), ön bahçe mesafesi: 10 mt.'dir.Mimari Proje: Etimesgut Belediyesi'nde mevcut 23.10.2002 onay tarihli mimari projesi incelenmiştir. Bağımsız bölüm bazında taşınmazların, kat, kattaki konum, mimari ve alan olarak projesi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

Yapı Ruhsatı: Etimesgut Belediyesi'nde, A Blok için verilen, 2 bodrum+zemin+3 normal kat, toplam 3.097,9 m2 inşaat alanlı mesken nitelikli 16 bağımsız bölüm için düzenlenen 31.10.2018 tarih 378/A nolu yeniden yapı ruhsatı mevcuttur.

Yapı Kullanma İzin Belgesi: Bulunmamaktadır.Konumu: Yakın çevrede sosyal donatı alanları, klasik ve emsalli parseller üzerindeki yapılar ile yüksek katlı siteler ile sosyal donatı alanları yer almaktadır. Bölge itibariyle gelişmiş olan bir lokasyondur. Kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Toplu taşıma ile ulaşım mümkündür.

Kıymeti : 3.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 10:25

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 10:25

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 10:25

Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 10:25

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Ankara İli Etimesgut İlçesi Elvan Mah. 46159 ada 5 Parsel A Blok 2. Kat 11 nolu bağımsız bölümün tam payı satışa konudur. Taşınmazın tapu kaydına göre bir adet depo eklentisi vardır.

Site Özellikleri

A, B, C olarak isimlendirilmiş üç konut bloğundan müteşekkildir. Çevre duvarı ve çevre düzeni

Tamamlanmıştır. Donatılar: açık otopark.Ana Taşınmaz Özellikleri (A Blok)2 bodrum+zemin+3 normal

Katlıdır. İnşaatına 2003 yılında başlanmış olup yaklaşık 2012 yılında tamamlanmış olup yaklaşık olarak

13 yıllık yapıdır. Mesken nitelikli 16 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Cepheleri ısı yalıtım üzeri boyalıdır.

Giriş kapısı ve merdiven korkulukları demir, rüzgarlık kapısı ahşap doğramadır.Giriş ve kat hollerinin

zeminleri, duvarlarının yarısı ile merdiven basamakları mermer kaplama, duvarların kalan kısımları ve

tavanlar alçı sıva üzeri boyalıdır.Asansör bulunmamaktadır. 03.02.2025 tarih, M22066D23CB18 nolu, C

sınıfı enerji kimlik belgesi mevcuttur.

Bağımsız Bölüm Özellikleri ( A Blok 2 Kat 11 bb nolu Konut)

Bina girişine göre sağ ön cephede yer almaktadır. Ara kat konumludur.Kuzeybatı-Kuzeydoğu cephelidir.

Proje uyarınca ve halihazırda; antre, hol, salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc ve 2 balkon bölümlerinden

Müteşekkildir. Balkonlardan biri, mutfak ve oda ile bağlantılı, kısmen gömme, kısmen çıkma tip ve 13

m2 alanlı, diğeri oda ve salon ile bağlantılı, çıkma tip ve 7.4 m2 alanlıdır. Proje uyarınca ve halihazır

faydalı (net) alanı 104 m2 tespit edilmiştir. Proje uyarınca ve halihazır brüt alanı 132 m2 tespit edilmiştir.

3+1 mimari formda olup salon bağımsızdır.Antre, hol, mutfak ve balkonların zeminleri ile ıslak

hacimlerin zeminleri ve duvarları seramik, salon ve odaların zeminleri şap kaplama, ıslak hacimler

dışındaki bölümlerin duvarları ve tavanları alçı sıva üzeri boyalı, ıslak hacimlerin tavanları düz sıva

üzeri boyalıdır.Mutfak dolabı ve tezgahı takılmamıştır.Giriş kapısı çelik, pencereler ısıcamlı ahşap

doğrama olup kapılar takılmamıştır.Wc'de alaturka tuvalet taşı mevcuttur. Diğer vitrifiye ve armatürler

takılmamıştır. Priz ve anahtarlar mevcuttur. Isıtma ve sıcak su ihtiyacı doğalgazlı kombi ile sağlanacak

olup kombi ve petekler takılmamıştır. Mutfak ve oda ile bağlantılı balkonda barbekü mevcuttur.

Boş olup kullanılmamaktadır.

Adresi : Ankara İli Etimesgut İlçesi Ahi Mesut Mah. 2202 Cad. Komşular Konut Yapı Kooperatifi No:19A/11 Etimesgut/ANKARA

Yüzölçümü : 4.000 m2

Arsa Payı : 100/4000

İmar Durumu :Taşınmazın yer aldığı parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı uyarınca; konut alanı lejantlı olup yapılaşma şartları; E:1.25, Yençok: 12.5 mt.(4 kat), ön bahçe mesafesi: 10 mt.'dir.Mimari Proje: Etimesgut Belediyesi'nde mevcut 23.10.2002 onay tarihli mimari projesi incelenmiştir. Bağımsız bölüm bazında taşınmazların, kat, kattaki konum, mimari ve alan olarak projesi ile uyumlu olduğu tespit edilmiştir.

Yapı Ruhsatı: Etimesgut Belediyesi'nde, A Blok için verilen, 2 bodrum+zemin+3 normal kat, toplam

3.097,9 m2 inşaat alanlı mesken nitelikli 16 bağımsız bölüm için düzenlenen 31.10.2018 tarih 378/A nolu

yeniden yapı ruhsatı mevcuttur.

Yapı Kullanma İzin Belgesi: Bulunmamaktadır.Konumu: Yakın çevrede sosyal donatı alanları, klasik

ve emsalli parseller üzerindeki yapılar ile yüksek katlı siteler ile sosyal donatı alanları yer almaktadır.

Bölge itibariyle gelişmiş olan bir lokasyondur. Kamu hizmetlerinden istifadesi tamdır. Toplu taşıma ile

ulaşım mümkündür.

Kıymeti : 3.700.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/02/2026 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 13:36

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/03/2026 - 13:36

Bitiş Tarih ve Saati : 09/03/2026 - 13:36

08/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02355318

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
