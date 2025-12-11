İ L A N

T.C. ANKARA 23. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/464 Esas

DAVALI : ALİ GÜLER (T.C. No:98371064660),

İsmail ve Yeter oğlu, 05/10/1959 doğumlu

Davacı Kılıçaslan Baltacı tarafından "Ankara İli Mamak İlçesi İmrahor Mah. 51989 Ada 2 Parsel sayılı taşınmaz'' için tarafınıza açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasında yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 18/02/2026 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 509 ve 510 maddeleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02356746