T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 16418 Ada, 1 Parsel, 9.BLOK 4.KAT 17 NOLU Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz konut nitelikli ve ana yapının 4.katında yer almaktadır..Taşınmaz projesinde ve yerinde yapılan incelemeler göre; 98 m2 net, 119 m2 brüt kullanım alanına sahiptir.Bodrum katta taşınmaza ait net 2.56 m2, brüt 2.9 m2 alanlı 17 nolu kömürlük eklentisi mevcuttur.Taşınmaz yerinde ve projesine 4.Katta;3 oda, salon, mutfak, banyo wc,2 balkon ve antre alanlarından oluşmaktadır. Isıtma ihtiyacı merkezi sistem, sıcak su ihtiyacı doğalgazlı şofben ile sağlanmaktadır. Adresi : Eryaman Mahallesi 1.Meşrutiyet Caddesi Doğakent Sitesi 9-Blok No:20 Daire:17 Etimesgut / ANKARA Yüzölçümü : 7.112,00 m2 Arsa Payı : 751/71120 İmar Durumu : Etimesgut Belediyesi kent rehberinde yapılan incelemede 16418 ada 1 nolu parselin konut alanında kaldığı, toplam konut adedi:24, Bir dairenin inşaat alanı:120 m2,Blokta toplam inşaat alanı max:2.880 m² şeklinde yapılaşma koşulları bulunduğu bilgisi alınmıştır. Kıymeti : 5.602.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Muhtelif haciz şerhleri bulunmakta olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.