Giriş Tarihi: 12.12.2025 00:00
Örnek No:55*
T.C.
ANKARA BATI
İCRA DAİRESİ
2014/9093 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2014/9093 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Etimesgut İlçe, ERYAMAN Mahalle/Köy, 16418 Ada, 1 Parsel, 9.BLOK 4.KAT 17 NOLU Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hissesi satışa çıkarılmıştır. Taşınmaz konut nitelikli ve ana yapının 4.katında yer almaktadır..Taşınmaz projesinde ve yerinde yapılan incelemeler göre; 98 m2 net, 119 m2 brüt kullanım alanına sahiptir.Bodrum katta taşınmaza ait net 2.56 m2, brüt 2.9 m2 alanlı 17 nolu kömürlük eklentisi mevcuttur.Taşınmaz yerinde ve projesine 4.Katta;3 oda, salon, mutfak, banyo wc,2 balkon ve antre alanlarından oluşmaktadır. Isıtma ihtiyacı merkezi sistem, sıcak su ihtiyacı doğalgazlı şofben ile sağlanmaktadır.
Adresi : Eryaman Mahallesi 1.Meşrutiyet Caddesi Doğakent Sitesi 9-Blok No:20 Daire:17 Etimesgut / ANKARA
Yüzölçümü : 7.112,00 m2
Arsa Payı : 751/71120
İmar Durumu : Etimesgut Belediyesi kent rehberinde yapılan incelemede 16418 ada 1 nolu parselin konut alanında kaldığı, toplam konut adedi:24, Bir dairenin inşaat alanı:120 m2,Blokta toplam inşaat alanı max:2.880 m² şeklinde yapılaşma koşulları bulunduğu bilgisi alınmıştır.
Kıymeti : 5.602.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Muhtelif haciz şerhleri bulunmakta olup, tüm şerhler tapu kaydındaki gibi ve dosyasında mevcuttur.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2026 - 11:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2026 - 11:25
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/02/2026 - 11:25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 03/03/2026 - 11:25
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
