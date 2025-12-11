İ L A N

T.C. ANTALYA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/881 Esas

DAVACI : NAZİFE PARLAK-11831737102 - Meltem Mahallesi 2. Cadde Falez Sitesi Akdeniz Apartmanı No:14 K:9 D:17 Muratpaşa/ ANTALYA

DAVALILAR : 1- MEHMET ALİ PARLAK - 11828737276

2- YASEMİN TUGAY- 11816737622-Altınkum Mah. 426 Sk. Beyaz Ev Apartmanı Sitesi Beyaz Ev No: 5 İç Kapı No: 6 Konyaaltı/ANTALYA

MİRAS BIRAKAN : GÜLLER PARLAK-11837736994

DAVA : MİRAS ORTAKLIĞINA TEMSİLCİ ATANMASI

DAVA TARİHİ : 03.10.2025

Davacı tarafından aleyhinize açılan Miras Ortaklığına Temsilci Atanması davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce 11828737276 T.C Kimlik nolu davalı Mehmet Ali PARLAK'ın yapılan adres araştırması neticesinde adresi tespit edilemediğinden dava dilekçesi ve duruşma günü bildirir tensip zaptı tebliğ edilememiştir.

Bu nedenle;

Dava dilekçesi ve duruşma günü bildirir tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 15/01/2026 günü saat: 11:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz,

Davacı tarafından temsilci adayı olarak Av. Hatice BEYPINAR'ı göstermesi nedeniyle, davacının Av. Hatice BEYPINAR'ın miras ortaklığına temsilci olarak atanması talebine herhangi bir itirazınızın bulunup bulunmadığı, varsa itirazlarınız doğrultusunda delil ve beyanda bulunmanız için tarafınıza iki haftalık kesin süre verilmiş olup, beyanda bulunmadığınız takdirde davacının bildirdiği Av. Hatice BEYPINAR'ın temsilci olarak atanması hususunu kabul etmiş sayılacağınız hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08.12.2025

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02358039